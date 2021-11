CM hovin Aizawla flyover leh terminus siam tur chungchanga hmalakna kalmek sawiho

Nimin khan Chief Minister Zoramthanga hovin Aizawl khawpui chhung kawng tawt lutuk tiziaawm tura hmalakna kal mek chungchangah hemi zirchiang tura rawih TCIL (Telecommunications Consultant India Limited) hotute leh Planning & Programme Implementation Department leh PWD hotute chu an thukhawm.



TCIL hian Aizawl khawpui zirchianna an neih hnu ah Bawngkawn ah leh Vaivakawn a Flyover siam leh, public leh commercial vehicle chawlhna hmunpui terminus siam chungchangah feasibility report an siam chu meeting-ah hian enho a ni a. An report thehluh chu a thuphunga pawm a ni. He report dungzuia DPR siam thuai turin leh, hmalakna tur fund allocate thuai a nih theih nan a rang thei ang bera sawrkar laipuia bawhzui tura rel a ni.



Meeting-ah hian TCIL hotute leh State Planning Board Vice-chairman H. Rammawi, Adviser to CM (Technical) Er. K. Sawmvela, Addl. Chief Secretary JC Ramthanga, Engineer-in-Chief Er. Lalmuankima Henry leh official dangte an tel bawk a ni.