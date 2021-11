I&PR Minister-in Prominent Jounalist Lalbiakthanga Padma Shree Award dawn lawmpuina hun hmang

India rama working journalist upa ber leh, Mizoram Journalist Association member zinga Prominent Journalist Lalbiakthanga (94) Padma Shree Award dawngtu chu nimin khan I&PR Minister Lalruatkima’n a office ah lengah sawmin a puala thingpui inhona hun hman a ni a. I&PR Department hotute leh MJA hruaitu ten an telpui a ni.



Lalruatkima chuan kumina Mizoram atanga Padma Shree Award dawngtu mi 3, Lalbiakthanga Pachuau, C.Kamlova leh B.Sangkhumi te chu an vaiin a lawmpui em em tih a sawi a. Lalbiakthanga chu Mizoram chanchinbumite zinga Padma Shree Award dawng la awm chhun a ni chu a ropuiin I&PR Department-in a chhuangin a lawmpui tak zet a ni, a ti a. Association for Voluntary Blood Donation dinna kawngah sulsutu pawimawh tak leh thalai te zinga thisen pek pawimawhna tilartu a nihna te, ram tana service chhuanawm tak a neih te, kawng hrang hranga khawtlang tana a rawngbawlna te chu ngaihsanawm leh entawn tlak a tih zia tarlangin Minister chuan Padma Shree chawimawina hi Pu Lalbiakthanga chuan a phu tak zeta a hriat thu a sawi a. A hminga lawmpuina thingpui inhona ah MJA hruaituten an telpui thei chu lawmawm a tih thu sawiin Minister chuan Mizoram sawrkarin chanchinbumite hamthatna leh chawikanna tur a ngai pawimawh, a ti a. Tun sawrkar ah Advertisement rate tihsan a ni a, Press mite tan Press Tour vawi eng emaw zat buatsaih a ni tawhin an intuaihriamna tur Parliamentary training te buatsaih a ni tawh a. Journalist te tan Pension Scheme siamsak turin tunah hma lak leh mek a ni tih a sawi bawk.



Padma Shree Award dawngtu Lalbiakthanga chuan Award dawng tura a kalkawng thui tak leh hmalak a nih dan te a sawi a. Kum 2013 khan Chief Secretary Vanhela Pachuau hmalakna in Award dilna hmasa ber chu thehluh a nih thu leh chhanna an hmuh loh thu a sawi a. Chumi hnuah vawikhat thehluh nawn leh a ni tih tarlangin kum eng emaw zat liam hnu leh a thara dilna engmah pawh thehluh awm lovin kum 2019 khan Award dawng tur list ah telh a nih thu a dawng a, kum 2020 January khan Award dawng tura sawmna chu a dawng ta chauh tih sawiin Covid-19 hripui leng avangin nikumah Award sem a nih tak loh avangin kumin ah a takin Award hi a dawng thei ta chauh a ni tih a sawi a. Hripui vanga Awrd sem theih loh chhung hian dawng tura thlan zinga mi pahnih phei chu an lo boral hman tih a sawi bawk. Pu Biaka chuan a Award dawn lo hlutsak a, Aizawl a lo thlen veleh lo lawmpuitu I&PR Minister chungah leh, I&PR Department leh MJA a a thawhpui te, amah duhsaka lawmpuitu zawng zawngte chungah lawmthu a sawi a ni.



He hunah hian I&PR Department hotute, H.M.Hualsangi Secretary, Betsy Zothanpari Sailo Jt.Secretary leh Lallianpuii Director te pawhin lawmpuina thu sawiin duhsakna an hlan a. MJA President Zonunsanga Khiangte pawhin thu sawiin Lalbiakthanga chu Mizo zinga World War II veteran la dam tlemte zinga mi a nih thu leh Indo-Pakistan War ah pawh chanchin ngaihnawm tak nei a ni tih a sawi a. Hruaitu nih tling, kohhranleh khawtlang tana theihtawp chhuah mi, mi dik leh entawn tlak a ni tiin Padma Shree Award leh a aia chawimawina sang zawk pawh dawn a phu hliah hliah a ni a ti a. MJA Nodal Department, I&PR Minister-in an senior member Lalbiakthanga chawimawina dawn thinlung taka lawmpuia, a puala thingpui inhona a buatsaih chu a lawmawm a tiin MJA aiawhin lawmthu a sawi a ni.