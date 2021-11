CM leh NITI Aayog Vice Chairman inkawm

Chief Minister Zoramthanga chuan nimin khan NITI Aayog Vice Chairman Dr. Rajiv Kumar chu New Delhi-a a pisa ah hmu in an inkawm.

Chief Minister leh NITI Aayog Vice Chairman hian Mizoram economy tihhmasawn kawnga thu pawimawh tak tak an sawidun a, sum dinhmunte sawiin, hripui leng avanga ram pumin harsatna a tawh dan leh Mizoram leh India hmarchhak state dangte a nghawng dante sawi a ni a. Tunah hian India economy chu hma a sawn chhoh dante sawiin, hmarchhak state-te’n sawrkar laipui aṭanga an sum hmuh turte pek an nih thuai theih nan hmalak ni se, Chief Minister chuan a ti a, Mizoram economy tihhmasawna atana bamboo development kalpui mek ah link road mamawhna te a sawi bawk.

Chief Minister hi State Planning Board Vice Chairman H.Rammawi, Adviser to CM (Tech) Er. K. Sawmvela, OSD Rosangzuala, leh official dangten an ṭawiawm a ni.