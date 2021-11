Nimina MZP Pisapui-ah MZP Executive Committee meeting chuan NABARD sum hmanga School Education Department-in sikul building ṭhahnem tak a sak ṭhat chungchangah thil diklo leh felfai tawk lo awma an hriat chhui-chiang turin President Lalnunmawia Pautu hona hnuaiah committee an din a, Tribal Scholarship 2nd installment sem mai theih tawh tihkhawtlai nia a lan avangin ni 24 November, 2021 tlai dar 4 thlenga zirlaite account a thlen loh chuan, MZP-in lungawilohna lantir turin an rel a ni.