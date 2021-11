Covid-19 chi thar laka fimkhur turin hriattir

Sawrkar laipui chuan state leh union territory-te chu Covid-19 chi thar – South Africa, HongKong leh Botswana-a an hmuh chhuah thar laka fimkhur turin an hriattir.

He Covid-19 hri thar hi virus zinga inthlah danglam chak ber a nih thu mithiamten an sawi a, Union Health Secretary Rajesh Bhushan chuan state leh UT tina additional chief secretary leh principal secretary (of health)-te hnenah lehkha a thawn a, ram pathumah Covid-19 variant B.1.1529 hmuhchhuah a nih thu a sawi a. South Africa, Hong kong leh Botswana atanga khualzinte chu screening ultuk taka lo ti turin a hriattir a ni.