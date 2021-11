Covid-19 hri kai dam tawhte pawh engemawchen fimkhur taka mahni inchik a la ngai tih sawi

Dr. J. Lalramchhuanga, Medicine Specialist, Civil Hospital, Aizawl & Member, State –Level Expert Committee on COVID-19 Management chuan COVID-19 hri kai dam tawhte pawh engemaw chen fimkhur taka mahni inchik a la ngai tih sawiin, tunhnaiah COVID vei dam tawh nia inhria, he virus in an taksa a harsatna a siam engemawzat damdawi inah an hmuh tawh thu a sawi.

Dr Chhuanga chuan COVID-19 hri kai negative tawh kar 4 emaw a aia rei insawiselna neite hi Long COVID-Post-COVID Syndrome tiin sawi a ni a, COVID vei hnu hian chauh ngawih ngawih, thawhah, rilru phawklek hma (anxiety) vei zui a awm theih a, hei vang hian kan fimkhur a ngai em em a ni, a ti a. A theih hram chuan taksa tana tha ei leh in tur a ni a, mut kan kham tha tawk tur niin tuisik tam tawk in thin a pawimawh a ni, a ti a. Heng bakah hian COVID Appropriate Behaviour – mask vuah that, kut silfai uluk leh midang nen inkar hlata awm kha chhunzawm zel tur a ni a ti.

Hnathawh chungchangah pawh COVID-19 vei te chu an dam atanga kar khat chhung tal hi chu la chawlh hahdam a that thu a sawi a, taksa sawizawi a pawimawh rualin sawizawi dan tawk kan thiam a tul a ni a ti a. Zangkhai zawka insawizawi a pawimawh a, ke a kalte leh inchhung sekrek khawihte a hahdam tawka tih hi insawizawina atana tawk em em a ni a ti bawk.

Hri darh thutna awm theihna (outbreak) a la hniam loh thu sawiin Dr Chhuanga chuan Europe leh Asia khaw chhak lamah chuan hri kai an pun thar avangin inkharkhipte an kalpui leh tan tawh a, keini hi wave dawng tlai kan nih thin avangin kan lo tawnhriat tawh atanga kan in zir fina kan fimkhur lawk thiam hle a tul a ni, a ti a. Hnathawhhona hmun, zirna in leh sawrkar pisa hrang hrang bakah mipui punkhawmna hmunahte COVID-19 laka invenna ruahman that a tul hle tih sawiin vantlang mipuite pawhin kan himna tur a ni tih hriaa kan zawm that a pawimawh a ni, a ti.

Khawpui lamah hri inkaidarh hi a ziaawm hret hreta a lan laiin thingtlang lamah chuan a pung veleh thut thin a, hunpui lo thleng turah thingtlang atangin khawpuiah chakkhai lam turin kan kal nasal leh dawn a, hetih hun lai hi kan fimkhur zual hle a tul hun lai a ni, a ti a. Inenkawklna leh damdawi in lam thawktute awm hlatna khuaahte hri kai an pun hian a thlaphanawm lehzual thin avangin khawpuia chakkhai lam thinte pawh fimkhur taka awm a, mahni khaw lama hri pu darhtu ni lo tura theihtawpa kan fimkhur a ngai a ni, a ti a. Hripui hian mi zawng zawng min hrut rual avangin duhthlan tur dang kan nei lova, kan zavaia inlungruala kan beih tlan a ngai a ni,a ti.