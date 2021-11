Covid-19 sample test chak zawka kalpui turin hriattir

Union Health Ministry chuan state 11 leh UT pahnihte chu COVID-19 hri kai hmuhchhuah kawngah tun aia chak zawka endikna kalpui turin a hriattir.

Sawrkar laipui chuan Nagaland, Sikkim, Maharashtra, Kerala, Goa, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, West Bengal leh Ladakh-te karkhat chhunga COVID sample an test zat a tlakhniam avangin test tipung turin lehkha a thawn a, Union Health Secretary Rajesh Bhushan chuan hunpui lo thleng tur leh inneih inkhawm a tam tak deuh deuh avangin heng state-te hi an sample endik zat ti pung turin a hriattir a. Sample endik a tlem chuan hri kai darh nasat hriat a harsa dawn a ni a ti.