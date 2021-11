NT Lalbiakkima’n a title a humhim ngei a ring

IBA intercontinental title kawl mektu, NT Lalbiakkima chuan Gerrtipong Kumsahwat lakah a title kawl lai chu a humhim theih ngei a inringtawk tih a sawi nawn leh a, zuam sual erawh a tum lo tih a sawi.

Nimina Hotel Regency Bunker, Zarkawt, Aizawlah LPS Fight Night 2, Inrinni zanaa inlan tur Mizo boxer 7-te pho chhuah an nei a, an khelh tawh dan aṭangin Mizo chanchinbu miten Biakkima chungah beiseina an nei sang a, rei lo te chhungin amah chotu a hneh theih an ring a, amaherawhchu Biakkima chuan round thumnaah a hneh hman a inrin loh thu sawiin zawhna a chhang a, ani aia professional huanga tawn hriat ngah zawk a nih avangin fimkhur leh awmze nei taka a hmachhawn a ṭul tih a sawi a, round 10 khelh ngai lova chak theih ngei erawh a inringtawk a ni.

Weight zâng bera IBA intercontinental title inchuh tur Biakkima leh Kumsahwat hian dollar 1500 ve ve an hlawh dawn a, chutih laiin IBA-in Thai boxer hlawh tipung turin LPS Fight Night hnenah ngenna an thlen tih Organising Committee Chairman Lalsawmliana chuan a sawi a, dollar 500 ve vein an hlawh tur tihpun a ngai maithei a, sawi ho leh tur a ni, a ti.

Vawi 5 LPS Pro Fight lightflyweight champion ni lai Biakkima’n professional a luhchilh aṭangin ṭum hnih a inhnek tawh a, technical knockout hmangin a chak ve ve a, Kumsahwat-a’n tum 15 khel tawhin vawi 6 a chak a, ṭum 9 a tlawm a, Kumsahwat hian nikumah flyweight huangah WBO Asia Pacific Championship a chuh tawh a, hnuhma a neih ṭhat tawk lohna chhan chu minimum weight chung flyweight-ah amah aia lian a bei fo va, chak loh a ngah phah a ni.

Inhnek tur dang te

FEATHERWEIGHT – Round 6

Laldingliana (Mizoram) – 1 win, 0 loss, 0 draw

Rohit Mehra (Haryana) – 2 win, 1 loss, 0 draw



SUPER LIGHTWEIGHT – Round 6

Vanlalawmpuia (Mizoram) – 2 win, 0 loss, 1 draw

Suresh Pasham (Hyderabad) – 2 win, 1 loss, 0 draw



SUPER BANTAMWEIGHT – Round 6

F Zoramchhana (Mizoram) – 2 win, 0 loss, 0 draw

Sandeep Singh Bhatti (Punjab) – 4 win, 2 loss, 0 draw



SUPER WELTERWEIGHT – Round 6

C Lalhruaitluanga (Mizoram) – 1 win, 0 loss, 0 draw

Kamal Kant (Rajasthan) – 4 win, 0 loss, 1 draw



LIGHTWEIGHT – Round 6

HC Lalramfela (Mizoram) – 1 win, 0 loss, 0 draw

Parash Chauhan (Gujarat) – 0 win, 0 loss, 1 draw



SUPER MIDDLEWEIGHT – Round 4

H Lalrinhlua (Mizoram) – debut

Subin Augustine (Hyderabad) – 1 win, 0 loss, 0 draw