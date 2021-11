Football thuthang (25.11.2021)

@ Manchester United chuan Paris St-Germain aṭanga Mauricio Pochettino an lalut nghal thei dawn a nih chuan manager lailawk tur an zawn chu an chawlhsan nghal dawn. (Guardian)

@ United lakluh tum ni theia sawi Real Madrid boss hlui Zinedine Zidane chuan Pochettio-a’n Old Trafford a pan chuan PSG-a a hmunruak luah a duh. (Telegraph)

@ United football board-a director, an boss hlui Sir Alex Ferguson chu an manager thar zawnnaah hian mawhphurhna a nei ve dawn lo. (ESPN)

@ Liverpool leh Barcelona chuan Chelsea leh United States winger Christian Pulisic, 23, chu an ngaihven. (El Nacional)

@ Barcelona chuan Chelsea’s Morocco international Hakim Ziyech, 28, leh Germany striker Timo Werner, 25-te chu an melh a, an la thei lo a nih chuan Manchester City leh England forward Raheem Sterling, 26, lakluh an tum dawn. (ESPN)

@ Borussia Dortmund chuan an striker Erling Braut Haaland, 21, chu an la chelh zui zel theihna turin contract thar zawrh tumin an inbuatsaih mek. (Sky Deutschland)

@ Newcastle chuan Atletico Madrid aṭangin England full-back Kieran Trippier, 31, chu lakluh an duh. (Mirror)

@ Newcastle lakluh tum Belgium forward Divock Origi, 26, chu Liverpool chuan January thlaah chhuah an phalsak dawn lo. (Nothern Echo)

@ Real Madrid chuan Mancheser City Spanish full-back Pedro Porro, 22, chu an ngaihven a, Porro hi kum 2 chhung atan loan-in Sporting lamah a kal a ni. (Mundo Deportivo)

@ Arsenal leh Switzerland midfielder Granit Xhaka, 29 chuan kum 2024-a a contract a tawp huna Borussia Monchengladbach-a kir dan a ngaihtuah. (Mit Geredet)

@ Aston Villa boss thar Steven Gerrard chuan Villareal aṭanga Spain centre-nack Pau Torres, 24, lakluh a duh. (Fichajes)