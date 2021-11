Covid-19 vei dam lehte hun rei tak fimkhur taka la inenkawl a ngai ti

Zoram Medical College COVID Task Force Nodal Officer Dr P.C.Lalramenga chuan COVID-19 hri kaiten an negative hnuah virus hnathawh vanga natna khirh tak neih theihna a san avangin hun rei tak chhung fimkhur taka an la inenkawl a ngaih thu nimin khan a sawi a, zirchianna kal mek a nih avangin thla engzat chhung nge tih leh engtia rei chiah nge tih hi sawi chat theih a la ni lo a ti.

Dr P.C. Lalramenga chuan COVID-19 hri kaite an negative hnua dam fel hmak a tam zawk an nih laiin mi engemawzat chuan a tira natna an neih lem loh natna dang khirh tak tak an vei thei tih zirchianna leh an tawnhriat atangin an hmu tawh tih a sawi a, natna benvawn leh khirh neisa te pawh an inenkawl uluk a ngai lehzual a, COVID hri kai tawh loh hnu a harsatna awm theite hi khawvel hmun hrang hrangah an zirchiang mek tih a sawi a ni. COVID-19 hi virus a nih avangin taksa kawng hrang hrangin a nghawng thei a, khawvel hmun hrang hrang leh Mizorama COVID-19 hri kai negative tawhte atangin hei hi a takin hmuh a ni, a ti a. An tawnhriat leh zirchianna awm tawh zingah COVID-19 hrik in a khawih nat ber chu chuap a nih thu a sawi a, heng bakah hian lung, tihrawl leh ruh chuktuah, thluak leh rilru lamte a khawih nasat zual a nih thu a sawi a ni.

Mihring chuap COVID-19 hrikin a khawih nasat avangin negative tawhte pawh an inenkawl uluk a ngai hle tih sawiin Dr. PC Lalramenga chuan Virus hrikin thisen zama thisen kal lai a tih khang theih avang leh thisen kal tluang lai a dan chah theih avangin lung natna chi hrang hrang bakah heart attack neih thut te a thlen thei a, tihrawl leh ruh chuktuah na thumte bakah depression leh anxiety thlengin a thlen thei a, COVID-19 hri kaite chu an negative hnuah pawh regular takin medical check up nei thin turin a chah a ni.

COVID-19 hri kai negative te chu taksa sawizawi leh hnathawh kawngah a chin tawk an hriat a pawimawh tih a sawi a, hah tak leh thlan tla bawrh bawrh khawpa thil tih loh rih a pawimawh tih sawiin Dr. PC Lalramenga chuan nidanga taksa insawizawi leh hnathawh dan chanve vel tala tih a ngai a, ei leh in lamah pawh insum a tul a, zuk leh hmuam tih loh bakah thau leh mawm ei lohte a pawimawh a ti a, thei rah leh thlai rah lam ei uar a tul tih a sawi bawk. Inentir turin specialist daktawr rawn kher a tul lo tih sawiin Dr P.C.Lalramenga chuan daktawr tupawhin an enkawl thei a, a tul dan azir a sprecialist daktawr rawn turin an hrilh kha a him em em tih a sawi bawk a ni.