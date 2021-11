Chief Minister Zoramthanga hovin State Wildlife Board thukhawm

Nimin chawhnu khan State Board for Wildlife 9th Meeting chu an Chairman Chief Minister Zoramthanga hovin CM Conference Hall-ah neih a ni.



He meeting-ah hian Buhvum Wildlife Sanctuary (rawtna hmasa a Saikhawthlir Wildlife Sanctuary tia vuah) siam tura rawtna kal bawhzui dan te sawiho niin, Wildlife (Protection) Act, 1972 hnuaia Buhvum Wildlife Sanctuary puang turin a thuphunga pawm a ni. Aizawl Zoological Park zauh a changtlung zawka cheibawl tura rawtna chhawpchhuah chu tha an ti a. Zirchianga bawhzui ngaite bawhzui ni se tih a ni. Tawi Wildlife Sanctuary chhunga Gravity Water Supply Scheme te, ramsa kuta nunna chan leh initiate hnena zangnadawmna pek chungchangte sawiho a ni a. Dan kalha air gun leh air rifle hmanga ramvak thin an awmloh nan inhrilhriatna nasa zawka kalpui tha an tih thu an sawi bawk.



Meeting-ah hian Environment, Forests & Climate Change Minister T.J. Lalnuntluanga, Horticulture Development Board Vice-Chairman F. Lalnunmawia, Fishery & Sericulture Board Vice-Chairman C. Lalmuanpuia, Addl. Chief Secretary JC Ramthanga, PCCF Jitendra Kumar, Chief Wildlife Warden R.S. Sinha leh member dangte an tel a ni.