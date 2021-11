Serchhip District DISHA meeting nei

Nimin khan Serchhip District Development Co-ordination & Monitoring Committee te chu an Chairman Lok Sabha MP C. Lalrosanga hovin an thukhawm a, kum kal meka Serchhip District a Central sawrkar sum hmanga hmasawnna hnathawh hrang hrangte an thlir let.

Nimin thutkhawm hi Internet kaltlanga buatsaih niin Chairman hian Delhi-a a Quarter atangin meeting a rawn kaihruai a, Deputy Speaker Lalrinawma pawhin ama Pisa atangin meeting hi zawmin Serchhipa Officer leh member dang te erawh Pu Kumar Abhishek, Member Secretary leh Bawrhsap ni bawk hovin DC Meeting Hall ah thukhawm thung a ni.

C. Lalrosanga chuan, Covid-19 hripui avangin hun engemaw chen DISHA an thutkhawm theih tawh loh thu a sawi a. December, 2020-a an thutkhawm chu Serchhip District DISHA thutkhawm hnuhnung ber a ni, a ti a. He thutkhawm hnu lama hmalakna hrang hrangte thlir ho chu an hna pawimawh a nih thu a tarlang hmasa a. Thutkhawmah hian Serchhip district a Central sawrkar sum hmanga hmasawnna hnathawh hrang hrangte chu a enkawltu Officer ten report an pe a, ni za inhlawhna kalpui mekah October thla thlenga ni 71 inhlawhna pek a nih tawh thute, a bak ni 26 pawh November leh December thlaa pek tum a nih thute, National Rural Livelihood Missions hnuaia hmalakna te, BADP E. Lungdar Block hmalakna kal mek te, PMGSY hnuaiah district chhunga hnathawh hrang hrang te, DDUGJY, Swachh Bharat, National Health Missions, PMMVY, Sarva Shiksha hmalakna te leh thil dangte hmalakna report ngaihthlak a ni a. Member ten zawh duh an neihte zawtin sawi hona an nei zui a ni.