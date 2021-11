DRDA hnuaia thawkte sawrkarin kawng a khar hnan loh ka ring tlat a ni:RD Minister

RD Minister Lalruatkima chuan DRDA te kal zelna tur atana Sawrkar Laipuiin a funding a titawp dawn tia tunhnaia thu lo ri chhuak leh chungchang sawiin Minister chuan hei hi an sawina a rei tawh a mahse a thawktu te tan thlaphanna tur a awm lova, mi 87 lai Mizoram Sawrkarin a absorb tawh a, a bang mi 25 chungchang pawh Sawrkar in a ngaihtuah reng a, anni bakah hian MR te pawh a hre reng a. An chungchang ngaituah hi Sawrkar mawh a ni a, Sawrkarin an tan kawng a kharhnan lovang tih ka ring tlat a ni, a ti.

He thu hi nimina Phulpui khuaa Zawlpala Thlan Tlang tlawhtute tana motor dahna hmunhma Vehicle Parking Building sak thar leh hemi hnuaia YMA House sakte a hawnnaah Minister hian a sawi a, Vehicle Parking leh YMA House hi Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission (SPMRM) leh MGNREGS Convergence fund hmanga sak niin SPMRM atangin cheng nuai 15 leh MGNREGS Convergence atangin cheng nuai 5 ruahmanin a vaiin cheng nuai 20 senga sak a ni a, a dung feet 30 leh a vang feet 24 a ni.