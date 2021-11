Football thuthang (16.11.2021)

@ Tottenham leh Manchester City-te chu Fiorentina leh Serbia striker kum 21 mi, Dusan Vlahovic chu January thlaah an lalut thei tih hrilh an ni a, mahse a man atan £70m an sen chauhin an la thei dawn tih hrilh an ni. (Sun)

@ Netherlands midfielder Donny van de Beek, 24, chuan January thlaa Manchester United chhuahsan turin thutlukna a siam. (Metro)

@ Wolves chuan Van de Beek hi inremna siampui dan an melh mek a ni. (Birmingham Live)

@ Manchester United chuan Zinedine Zidane nena inkungkaihna ṭha tak nei, Cristiano Ronaldo leh Raphael Varane-te chu an manager atana Zidane lakluh theihna atan an ṭangkai theih an beisei. (Mirror)

@ Manchester United chuan tuna Tottenham manager ni mek, Antonio Conte lak a tumna chu an tawpsan a, a chhan chu transfer budget-a £250m dah a phût vang a ni. (90min)

@ Sevilla centre-back Jles Kounde chu Manchester United-in lak an tum a, Old Trafford club hian Chelsea hmakhalh thei turin France international kum 23 man atan hian a relese clause 80m euro an seng mai thei a ni. (Todofichajes)

@ Barcelona chuan Chelsea player pathum – Morocco midfielder Hakim Ziyech, 28, England winger Callum Hudson-Odoi, 21, leh United States midfielder Christian Pulisic, 23-te chu lak tumin ruahmanna an siam mek. (Catalan Daily Sport)

@ Juventus leh France midfielder Adrien Rabiot chuan Newcastle lam a âwn. (Calciomercato)

@ Chelsea chuan Napoli leh Italy striker Lorenzo Insigne, 30, chu an thlithlai mek. (Marca)

@ Real Madrid chuan Chelsea chu Monaco leh France midfielder kum 21 mi, Aurelien Tchouameni lakluh tumna kawngah an el dawn. (Marca)