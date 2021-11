MZP term tharah chuan Zirlai pawl kan nih angin Zirna kan ngaipawimawh ber ang:MZP president thar

MZP president thar, Lalnunmawia Pautu chuan “MZP term tharah chuan Zirlai pawl kan nih angin Zirna kan ngai pawimawh ber ang” a ti.

Nimina MZP Gen. Hqrs. Pisapui-a hruaitu hlui leh tharte mawhphurhna inhlannaah MZP president thar chuan he thu hi a sawi a, NIOS hnuaia thil diklo tam tak awmte chhuichian a, siamṭha tura hmalak a nih tur thu a sawi a, Scholarship 2nd Installment Mizoram sawrkarin a dawn tawh, tun thlenga zirlaiten an la dawng lo chu hriatthiam har a tih thu sawiin, sum awm tawhsa tun thlenga zirlaite kut a la thlenglo chu a chhan leh avang MZP-in a ṭul anga chhuichiangin a bawhzui nghal dawn a, zirlaiten an dikna chanvo an chan theih nan hmalak a ni ang a ti bawk.

MZP president thar chuan, Mizote mamawh em em All India service leh Central Service-ah Mizo ṭhalai a tam thei ang ber an luh theih nan MZP-in UPSC pattern exam a buatsaih ang a, a tiṭha mi pathum thlang chhuakin, chung mi 3-te enkawl nan chuan MZP-in mi inphalte hnenah Sponsorship a zawnsak ang a ti a, Mizo hming hawha hnamdang sumdawngte dapchhuah a nih dawn bakah, tihtawp a nih theih nan ke an pen tur thu a sawi a, Mizoram chhunga hmasawnna hnathawk hrang hrang – Telecom, kawng siam leh hna dang thawkten a nih dan tur ang tak hna an thawh theih nan enzui an nih tur thu a sawi a, Tuikuk leh Takam ten Mizoram chhunga harsatna an siam fo pawh enzui a a ni ang a, dan loa Mizoram chhunga lo pêm lut te pawh theih ang anga dodal a ni ang, a ti bawk.

“Tun hnaia Mizoram chhung, Inner Line Reserve Forest Area 509 Sq. Miles a Assam lam duhtawka an chet laia, Mizoram Chief Secretary in Status Quo maintain tura order a siam hi pawi ka ti a. A ṭul angin MZP in kan enzui zel ang” a ti a. Tun hnaia Tuirial Constituency Bye Election neih zawh takah Tripura chhunga awm Tuikukte vote thlak tir tumna a awm chu engti kawng maha pawm zam theih a ni lo a, MZP in kan dodal zel ang a ti bawk.