Padma Shri dawngtute lawmpuina buatsaih

Nimin khan Agriculture Minister C.Lalrinsanga chuan thu leh hla (literature) lama a thawhhlawk avanga India Civil mite chawimawina sang Padma Shri tun hnaia India President-in a hlan, C.Kamlova chu lawmpuiin, a Office Chamber MINECO-ah thingpui ruai a buatsaih sak.

C.Lalrinsanga chuan C.Kamlova’n Padma Shri a dawnna chu a danglam bik riau nia hriat thu sawiin, Hindi lamah a thiamna te, thu leh hlaa a kutchhuak te chu a chhuanawmin a ropui a, Zofate zingah chuan Hindi lama kan mi chhuanvawr a ni, a ti a. Zirna sang zawk te, private anga a zirchhuah vek ni chunga hetianga dinhmun sang tak mai a chang hi a ropui a, Hindi-a Mizo history a ziahte hian India hmun dang, Hindi hman tamnaahte Mizo chanchin thehdarna kawngah hmanraw pawimawh tak a ni, a ti.

Minister leh MLA te hian C.Kamlova hi lawmpuina thuziak leh thil pek a hlan a ni.

C.Kamlova hi Literature lama a thawhlawk avangin nikum khan Padma Shri dawng tura thlan a ni a, kar hmasa mai khan he chawimawina sang hi New Delhi-ah President of India-in a hlan a, C.Kamlova hian Hindi leh Nepali ṭawngin lehkhabu engemaw zat lo ziak tawhin, Nepali ṭawnga a lehkhabu ziah phei chu Sikkim Chief Minister hlui Pawan Kumar Chamling pawhin a fak hle a ni.

Nimin vek khan MNF Gen. Hqrs. chuan Aizawla Mizo Hnam Run-ah Padma Shri dawngtu dang pahnih, Lalbiakthanga Pachuau leh B.Sangkhumi-te chawimawina hun an hmang bawk a, he hunah hian MNF Vice President Lalthlengliana chuan India ram mipui tam takin an dawn theih loh, mi nuai 50 zingah pawh dawng thei an awm zen zen loh, MNF member zingah chawimawina sang dawng thei pahnih an nei chu ropui an ti takzet tih sawiin, MNF chuan an lawmpuiin, an chhuang hle tih a sawi.

He hunah hian MNF High Command member pahnih – B.Sangkhumi leh Lalbiakthanga Pachuau, Padma Shri Award dawngtute chu chawimawina parṭhi MNF Vice President Vanlalzawma leh Lalthlengliana-ten an hlan a, Lalbiakthanga Pachuau leh B.Sangkhumite pawhin thu an sawi bawk a ni.