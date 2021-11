Football thuthang (17.11.2021)

@ Barcelona chuan Liverpool leh Egypt forward Mohamed Salah chu Nou Camp-a sengluh tumin ngawi rengin hma an la mek a, an boss thar Xavi chuan kum 29 mi hi engtiang zat pawhin a duh a ni. (El Nacional)

@ Barcelona hian Chelsea-a Cesar Azpilicueta dinhmun pawh an thlithlai mek a, Spain full-back hian thla 8 chauh contract a nei tawh a, Barcelona hian sum harsatna tawh mek avangin free agent-ho an melh a ni. (ESPN)

@ Barca hian January thlaah Manchester City aṭanga loan-a England winger Raheem Sterling lakluh an tum pawh a awlsam dawn lo a, a chhan chu an sum dinhmun a ṭhat loh avangin kum 26 mi hlawh turah hian buaina an nei dawn a ni. (Sport)

@ Newcastle United chuan Monaco leh France midfielder Aurelien Tchouameni, 21, lakluh dan an zawng a, Tchouameni hi Chelsea, Liverpool leh Manchester City-te bakah Real Madrid, Paris St-Germain leh Bayern Munich-te pawhin an duh a ni. (El Nacional)

@ Aston Villa chuan an manager atana Steven Gerrard an lakluh hnuah Rangers defender Nathan Patterson chu lakluh an duh a, mahse Scotland right-back kum 20 mi lakluh an tumnaah hian Bayern Munich, Atletico Madrid leh Paris St-Germain-te an elpui a ngai dawn a ni. (90min)

@ AC Milan chuan Chelsea leh Atletico Madrid-te zawmin, France Under-21 forward Mohamed-Ali Cho, 17, chu Angers aṭanga lakluh an tum. (L’Equipe)

@ France striker Alexandre Lacazette, 30, leh England Under-21 forward hlui Eddie Nketiah, 22,-te chuan nakum nipuia an contract an hman zawh hunah Arsenal chhuahsan an tum. (Football London)

@ Juventus chuan Argetina forward Paulo Dybala-a’n contract a pawhsei thu chu tun thla tawp hian puan theih an beisei a, kum 28-mi hian contract thar ziak hi a remti tawh a ni. (Tuttosport)