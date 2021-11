Rawng bur puakin a mit a per vangin khua hmu thei lo

New Serchhip Venglaia cheng H.Lalhmingthanga (72) chu rawng bur thar chhin a hawn laia rawng bur puakin a mit a per avangin a mitin khua a hmu thei lova, a mit hi tihdam theih a ni dawn em tih a la chiang lo.

Lalhmingthanga-te chhungkua hi an chhungkuaa Covid-19 hri kai an awm avanga in lama inkhung an ngaih avangin an inkhung chhunga an inchhunga rawng hnawih ṭhat ngaite hnawih ṭhat tumin, November ni 5, 2021 khan an ṭhian pakhat chu rawng an leitir a, an ṭhianpa hian Serchhip IOC Venga rawng zawrhna dawr pakhata mi, Berger Paint company siam, 200 ml a rawn lei a, he rawng bur hi a mawng puar sa nia sawiin, a zuartute pawhin hawn dawna fimkhur turin a leitu hi an chah nghal niin an sawi a, he rawng bur hi Lalhmingthanga chuan hawn a tum laiin rawng bur chu a puak a, rawng bur chhin chuan a mit vei lam a per a, a chhunga rawng pawh per chhuakin a hmaiah leh bangahte a per chhuak niin an sawi bawk.

Hemi hnu hian Lalhmingthanga mit vei lam hian khua a hmu thei ta lova, Serchhip damdawi ina an inentir hnuah Aizawl lamah refer an ni a, Aizawla Hope Hospital-a an inentir hnuah a mitah thi a tling tih hriat a ni a, Doctor chuan December ni 13-ah in-check-up leh tur leh, hetah hian a mita thisen tling a reh chuan zai a theih dawn tih a lo hrilh a, amaherawhchu a mit hian khua a hmu leh thei dawn em tih a hriat rih loh a ni.

He thil thleng chung-chang hi Lalhmingthanga chhungte hian dawr neitute chu vawi 2 midang an hrilhtir hnuah leh a fanuin Aizawla kal a ngaih thu leh a mitin khua a hmuh theih loh thu a hrilh hnuah pawh thupha chawina an nei lo nia sawiin, Serchhip District Consumer Association-ah zualko-in District Commission-ah complaint an thehlut ta a ni.

He Dawra rawng zawrhlaite hi Serchhipa Legal Metrology Department-te pawhin enfiah nghalin, dawr nghaktute chuan an rawng zawrh tuna an lei tak chu a puar nasat avangin a leitute chu an lei dawnah pawh hawng fimkhur turin an hrilh niin an sawi a ni.