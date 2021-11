Football thuthang (23.11.2021)

@ Paris St-Germain Argentine manager Mauricio Pochettino chu Manchester United-in season thara an manager tura an duh ber a ni a, Ajax head coach, Dutchman Erik ten Hag chu a dawttu a ni. (Sky Sports)

@ Manchester United chuan Leicester City manager Brendan Rodgers pawh an bia a, Foxes hnenah hian zângnadawmna £8m pe turin an inbuatsaih a ni. (Sun)

@ Ten Hag hian Manchester United-ah Ole Gunnar Solskjaer a thlak dawn nia sawi chungchangah club aṭangin amah an ngaihvenna thawm engmah a la dawn loh thu a sawi. (Manchester Evening News)

@ Spain head coach Luis Enrique chuan Manchester United nena sawi zawm an nih thuthang chu a pha. (Goal)

@ Pathianni-a United-in an bân tak Solskjaer chuan senior payer-ten a backroom staff-te kalphung an rin tawk loh vanga backroom staff thlak danglam theihna chance a neih chu a hawl a ni. (ESPN)

@ Real Madrid chuan Chelsea leh England midfielder Mason Mount chu an ngaihven a, kum 22 mi hi Blues hian contract thar chungchangah an dawr mek a, hetihlai hian Mount hian an contract thar zawrh hi a duhkhawp lo a, chhuak turin a inbuatsaih a, Manchester City leh Bayern Munich-te pawhin an ngaihven a ni. (Fichajes)

@ Aston Villa boss thar Steven Gerrard chuan Croatia left-back Borna Barisic, 29, chu a club hlui Rangers aṭanga lakluh a duh. (Daily Records)

@ Barcelona president Joan Laporta chuan PSG forward Lionel Messi, 34, chu chu nakinah an lakir leh mai thei tih sawi mahse Argentine captain hian Nou Camp-a kir leh tumna a nei rih lo. (AS)

@ Chelsea manager Thomas Tuchel chuan defender Antonio Rudiger chu contract chungchanga indawrna chuan a tibuai dawn lo tih a sawi a, kum 28 mi hi season tawp rual hian a contract a hmang zo dawn a, January thla aṭang chuan club dangten an dawr thei tawh dawn a ni. (Independent)