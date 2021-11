Galahad-a’n a title kawl lai a humhim zo lo chiang hle

Nimina Utilita Arena, Sheffield-a IBF world featherweight title inchuhnaah Kid Galahad chu round ruknaah Spaniard Kiko Martinez chuan a knockout a, Galahad chuan a title kawllai humhim tuma a beihna hmasa berah a tlawm ta nghal a ni.

Kum 31 mi, Galahad hi an khuaa inhnekah hian round hmasa pali-ah a chungnung zawk a ni a, mahse round nga-naah kum 35 mi, Martinez-a’n a kut ding lama a hnek tuar lovin chhuatah a tlu a, inhnek chhunzawm leh a ni a, mahse round ruk-naah second 6 chiah an inhnek hman tihin inhnek tihtawp a ni ta a ni.

Promoter Eddie Hearn chuan rematch neih leh dan an zawng ngal tih a sawi a ni.