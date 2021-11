Governor-in Central YMA hruaitute a kâwm

Nimin khan Mizoram Larsap Dr.Hari Babu Kambhampati chuan Central YMA Office Bearer-te chu Raj Bhavan-ah lêngah sawmin, YMA kalphung leh ram tana an rawngbawlna chungchangte sawihona leh inkawmna hun ṭha tak an nei a ni.

CYMA hruaitute chuan Mizoram leh hnam tana YMA-in ke a pen dan leh a hnathawh hrang hrangte tarlangin, ram ngaw leh nungchate humhalhna tura Environment & Forest Department-te nen an thawhhona te, lui tui leh luidung nungchate humhalhna tura Fisheries Department-te nena an hmalakna leh thawhhona te, Mizorama kawngpui ṭha nei tura PWD-te nena thawhhona te, YMA Kumpuan, ‘Zirna uar’ kalpui mekte leh Mizorama zirna siamṭhatna tura rawtna hrang hrang a neihte chu Governor an hrilh a ni.

Mizorama Myanmar raltlante chungchangah CYMA hruaitute chuan Central sawrkar aṭanga raltlante ṭanpuina leh chhawmdawlna emaw, anmahni ngaihsakna a awm lo chu pawi an tih thu Governor hnenah hian sawiin, hemi kawngah hian Governor chu theihtawpa hma la turin an ngen a, raltlante dinhmun hrechiang turin amah ngeiin an awmna hmun pawh tlawh ve turin an ngen bawk a ni.

CYMA hruaitute chuan Mizoram chu hmarchhak kilkhawra awm a ni a, Central sawrkarin a ngaihsak tawk lova an hriat thu leh, Union Minister-te pawhin an tlawh tam lo hlea an hriat thu an sawi a. Tun aia nasa zawka Central sawrkarin Mizoram rawn ngaihsak turin Governor chu hma la turin an ngen a, India Danpui 8th Schedule-ah Mizo ṭawng dah a nih ve theihna tura YMA-in hma a lo lak tawh dante chu Governor hnenah hian sawiin, a hlawhtlin theihna tura theihtawp chhuahpui turin an ngên bawk a ni.

Governor chuan Mizoram leh hnam tana YMA hnathawh leh, khawtlang tana a rawngbawlna hrang hrangte a lo hriat ve thu sawiin, lawmawm a tih thu a sawi a, YMA hruaitute thu thlente chu a theih anga anga lo bawhzuipui a tum tih a sawi a ni.