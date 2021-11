MJA Serchhip District leh Agriculture department-ten Mat phai leilet an tlawh

Tun hnaia ruah sur nasa avanga Mat lui lianin Serchhip Mat phaia kuthnathawktute harsatna a thlen dan a hmuna enfiahin nimin khan Serchhip District Agriculture Department-a thawktute leh MJA member ṭhenkhatten an tlawh.

Nimina kuthnathawk-tute harsatna tawh dan a hmuna entute hian chhung-kaw 6 leilet tlawhin, heng zinga chhungkaw 3-te chuan an buh an vaw zo tawh a, amaherawhchu ruahtui chuan buhte chu an chilna hruihah a chim avang leh a inup lum avangin buh tam tak a ṭiak hman a, hetiang a nih zel loh nan leilet neitute chuan an buhte chu nisaah an pho ṭha leh a, a inpho ro ṭhat hman loh chuan an buh lâk sate chu a uk zui ang a, ei tlak mang loha a khak zui mai theih avangin an buai hle tih an sawi a ni.

Chhungkaw ṭhenkhat chuan an buh ah sa tuiin a chimte chu vuak theih turin an pho ro leh mek bawk a. Chhungkaw pakhat dam lohna avanga an buh ah sa buh hmun zawla tuiin a chim hnan an awm bawk a. Ruah sur tuilian avanga an harsatna tawh avang hian kum dang aiin buh an thar ṭha dawnlo niin leilet neitute hian an sawi.

Nimina a hmuna tlawhtu Agriculture Department hotute chuan tulian avanga harsatna tawkte chu Directorate lamah an report ang a, a ṭul angin hma an lakpui dawn tih an sawi a, Mat phaia leilet nei zing a 70% vel chuan buh an la seng lova, ruahsur avanga harsatna tawk hi an tam lutuk rih lo nia hriat a ni.

Hetihrual hian Mat phai thlasik thlai chin bulṭan mek, Zikhlum, Tomato, Bawk-bawn, Broccoli leh thlai dang chi kui leh a ṭiak phun thar tawhte chu ruahsur hian a tichhe nasa hle a, hei hian Serchhip Mat phaia thlasik thlai chin thar chhuah a tihtlem rin a ni bawk.

Nimina Mat phai leilet tlawhtute hi MJA Serchhip District Vice President C.Ramengmawia leh an thawhpuite bakah Agriculture Department Field Staff Lalbiaksanga Chhangte-te an ni.