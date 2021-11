Governor-in KMMTTP chungchang PWD leh Revenue Department hotute a sawipui

Governor Hari Babu Kambhampati chuan nimin khan Video Conference Hall, Raj Bhavan-ah MPWD leh Revenue hotulute chu Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project (KMMTTP) chungchang a sawipui.

He hunah hian MPWD lam aṭangin Powerpoint hmangin project hmasawn-na leh thlenchin bakah harsatna ṭhenkhatte an sawifiah a, Revenue Department lam aṭangin Land Acquisition chungchanga hmalakna kal mekte ngaihthlak a ni bawk a ni.

Governor Hari Babu Kambhampati chuan Mizoramin tunah hian project pawimawh tak pahnih KMMTTP leh Rel Kawng siam hna a nei mek a, heng project pahnihte hi Mizoram leh hmarchhak tan mai ni lo, India tana project pawimawh a ni a, a siam thuai hi Mizoram tan a pawimawh em em a ni a ti. Heng project thawh mekah hian central dawr a ngaih pawhin theihtawp a chhuah dawn tih a sawi a, KMMTTP project peihfel a nih theih nan Mizoram chhunga MPWD-te hnathawh zawh mai a tawk loa, Myanmar chhunga Ministry of External Affairs-in hna a thawhte pawh peihfel tho a ngaih avangin MEA-ah pawh ngenna a siam tur thu a sawi bawk a, Governor chuan he project siam zawh a nih hunah Mizoram leh Kolkata inkar chu tuna kawng hman mek aiin a chanve laiin a tawi dawn a, hei hian bungraw phurh man a tihtlawm mai bakah Mizoram chu sumdawnna kawtchhuahah a siam dawn a ni a ti.

MPWD Engineer-te report pek dan chuan KMMTTP ah hian sector 5 – Lawngtlai – Zorinpui (87.51 Km), Zorinpui – Kaletwa (45 Km), Kaletwa – Paletwa (60.70 Km), Paletwa Lawngchawlhna – Sittwe Lawngchawlhna (150 Km) leh Sittwe Lawngchawlhna – Kolkata Lawngchawlhna (539 Km) te a ni a. KMMTTP route hian Kolkata leh Mizoram inkar kawngpui awm mek 1764 Km chu 882.21 Km-ah a ti tawi dawrh dawn a ni. MPWD te hian Lawngtlai – Zorinpui(87.51 Km) kawngpui siam hna chu kum 2013 atanga khan an thawk ṭan a. Project hnathawhna sum hi a tirah cheng vbc. 579.65 ruahman niin, hei hi ennawn a nih hnuah cheng vbc. 1028.15-ah a chho tawh a, tunah hian 87.51 Km a thui kawngpui siam turah Km 84.19 Km siam zawh a ni tawh a, lei dawh hna hmun 8 ah thawh mek a ni bawk. MPWD te chhut dan chuan he project hnathawk mekah hian a siam hna 96.21% zawh a nih tawh a, project hnathawhna sum 95.68% hmuh tawh a ni bawk a ni.

Tunah hian project ennawnna sum hmuhtur engemawzat hi hmuh a la ni lo a, ram lak tur chungchangah court case kallai a awm mek bawk a, hei vang hian contractor-te an khawmuang deuh nia sawi a ni a, heti chung hian MPWD-te chuan heng harsatna tenau hi chinfel thuai a nih an beisei thu leh kum khat chhungin he project MPWD khawih chin chu zawhfel an beisei a, MPWD hotute chuan Aizawl leh Tripura inkalpawhna tur kawngpui pawimawh tak NH 44 A an siam mekah harsatna an tawh chungchang pawh Governor hrilhin in hmalak puiah an sawm nghal bawk a ni.

KMMTTP chungchanga Governor leh Official te inkawmnaah hian PWD lam atangin Pu JC Ramthanga, Addl CS to CM, PWD, etc., Er Henry Lalmuankima, E-in-C leh PWD, Er Lalruatkima, CE (Highways) bakah Pu R. Zarzosanga, Secretary, Land Revenue & Settlement Department te an tel a ni.

KMMTTP hi Ministry of External Affairs(MEA), Government of India hmalakna a ni a, he project hi India-in a ṭhenawm ramte nena inlaichinna ṭha zawk a neih theihna tura a ruahman, project pawimawh tak a ni.