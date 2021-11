Tun hnaia Mat tui lianin Mat phaia huan thlai hmun/nûl neitute thlai a tihchhiata bialtu MLA Lalduhoma hmalakna kal zelah MLA Fund aṭanga zikhlum (Ryozeki) chi (seed) ₹3,00,000/- man a lei chu nimin khan Agriculture & Horticulture Co-operative Society leh Serchhip ZPM Block |halai ṭangkawp chuan Mat phai zau hrang hranga zikhlum chingtute hnenah a hmuna kalchilhin an sem a, chhungkaw 135 hnenah zikhlum chi hi an sem a ni.