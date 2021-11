Governor-in MP (LS) leh MUP hruaitute a kâwm

Nimin kan Governor Hari Babu Kambhampati chuan Lok Sabha MP C.Lalrosanga leh Mizoram Upa Pawl (MUP) hruaitute chu Raj Bhavan-ah a kawm.

Governor nena an inkawmnaah C.Lalrosanga chuan tunah hian Mizoram project pawimawh tak tak Central sawrkarah a la tangkhang mek tih a sawi a, heng zingah hian project ṭhenkhat hmahmawhthlakte a awm avangin a nawr kal kawngah Governor chu theihtawp chhuah turin a ngen a, Assam Rifles-te insawn chhuak tur an khawmuang nasa lutuk chu ngaihmawhawm a tih thu pawh sawiin, Mizo mipuiten an insawn chhuah hma an duh a, Governor chu inrawlh tura ngenin Assam Rifles te hian chhuanlam tur an nei tawh lo a, an DG, Assam Rifles pawhin Fur tui a hul hunah insawnchhuah an tum tih a hnenah a lo sawi daih tawh a ni a ti.

Governor Hari Babu chuan MP pakhatin state hmasawnna atan thil tam tak a ti thei tih sawiin, Mizo-ram MP-te chu tun aia nasa zawka ṭan la zual sauh tur leh MP Fund te pawh a zavaia hmasawnna hnathawh-na atana hmang turin a ngen a ni.

Governor chuan Mizo ṭawng 8th Schedule-a telh a nih theih nan hmalak a tum thu sawiin, Mizoram MP-te pawh an theih anga ṭan la turin a chah a, Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project tangkai tur zia te leh he project hnathawh peihfel thuai a nih theih dan tur te pawh an sawi dun a ni.

Governor hian MUP hruaitute a kawm bawk a, MUP hruaitute chuan Mizo-ram chhungah Myanmar aṭangin raltlan mi sing chuang Mizoramah an rawn tlanchhiat thu sawiin, anni chhawmdawl leh ṭanpui kawngah hma lak sak tura an ngen bakah sawrkar laipuiin ngaihsak deuh se an duh thu Governor hnenah hian an thlen a, Indian Constitution 8th Schedule-a Mizo ṭawng telh tura theihtawp chhuah sak turin an ngen bawk.

Mizoram chu India hmarchhak kilkhawra awm a nih avangin sawrkar laipuiin a ngaihthah deuh nia an hriat thu pawh sawiin Larsap hnenah Mizoramin ngaihsak a hlawh lehzual theih nan hma lak sak turin an ngen bawk a ni.

Larsap chuan Mizoram Upa Pawlin Mizoram leh hnam hmasawnna tur kawng hrang hranga hma an lak thinna chu chhuanawm a tih thu sawiin, tawnhriat hlu tak takte chu ṭhangtharte tana pawimawh leh tangkai a nih avangin sawrkar finchhuah kawngah theihtawp chhuah zel turin a sawm bawk a ni.