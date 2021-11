Mizoram Orchid Centre hawng

Nimin khan Rural Development Minister Lalruat-kima chuan Mizorama nauban awmte vawn ṭhata an chanchin zirna hmun tur Mizoram Orchid Centre, Maubuangah a hawng.

Minister chuan Mizo-ram Orchid Centre chu hun lo kal zelah hmun hlu leh pawimawh tak a nih a beisei thusawiin, a par chu a man a to em avangin Mizoram eco-nomy tan thil ṭangkai, sum lakluh theihna leh mipuite tan eizawnna kawng hawng thei nia a hriat thu a sawi a. Mizorama nauban awmte humhalh kawngah Orchid Centre chu hmun tangkai tak a ni thei dawn a ni a ti.

RURBAN Scheme bul ṭanna 2016-a Aibawk RD Block hnuaia Aibawk Cluster leh East Lungdar thlan a nih hnua hna ṭha taka an thawh avangin Ministry chuan Cluster 2 dang a rawn pek belh thu a sawi.

Mizoram Orchid Centre Maubuang hi Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission (SPMRM) hnuaia cheng nuai 390 senga sak niin satu hi Mizoram Technocrats Tuikhuahtlangte a ni a. Mizoram Orchid Centre ah hian Mizorama awm nauban chi hrang hrang lakkhawma, vawn ṭhata, tissue culture hmanga tihpun leh an chanchin zirte a tum ber a ni a. Eizawn nana hman tangkai theih dan te pawh zir a ni dawn a ni.

Minister hi Aizawl ‘S’-III MLA Prof. F. Lalnun-mawia’n a ṭawiawm a ni.