Health Care Scheme inziaklutte tan cheng nuai 2 thleng bill let phalsak turin sawrkar phut

Zo Peoples Movement (ZPM) Legislature Party chuan Mizoram State Health Care Scheme hnuaia inziak lût mekte tan an inenkawlna senso cheng nuai 2 thlenga bill lêt phalsak turin sawrkar an phût a, tuna bill tâng mek engemawzât awm pawh an pek theih loh chhan mumal taka mipuite hnena târlang turin an phût tih an sawi bawk.

Inrinni khan thuchhuah siamin, ZPM LP chuan MNF ministry tharin October, 2019 aṭang khan Health Care Scheme thar an hmanah inziahluh manah kum khat atan ₹ 100/- (BPL) leh ₹ 1,000 (APL) pekin cheng nuai 2 thleng senso a hmuh leh theih a ni.

October aṭanga a hun chhiar ṭhin chu sawrkar kum calendar (April – March) anga kalpui tum a nih avangin tunah hian October, 2021 – March, 2022 chhung atan ₹ 50/- (BPL) leh ₹ 500 (APL) inziahluhna manah lâk a niin, cheng nuai 1 thleng chauh damlo inenkawlna senso a hmuh let theih dawn ta tih an sawi a. Thla 12 atana ₹ 100/- kan pek kha a hun pawhsei a ngaih tak avangin, tuna thla ruk atan ₹ 50/500 pek hi a âwm kan ti hle a, amaherawhchu, dam lohna senso bill let tur cheng nuai 1-a a tlathla hi hriatthiam har kan ti a. A hmaa kan pek dan nena khaikhin chuan cheng nuai 1 bill-na tur chuan inziah luhna atan 25 (BPL) emaw 250 (APL) tur ni awm tak a ni,” an ti a, Assembly zawhna chh芒nnaah MSHCS Corpus Fund hnuaiah hian cheng nuai 20,000 chuang a la awm a ni.

Mipuite Covid-19 hripuiin min tihretheih lai mek leh sum awm reng chung si a, damlote tana bill lêt tur a chanvea an tihniam hi mipuite tana harsatna lian tak a ni hi kan dem tak zet a, Chief Minister-in hahipa Assembly Session lama SEDP hnuaia damlo apiangten an dawn tur ₹2,00,000/- ṭheuh dah a nih thua sawi nen a inpersan ta hle a, tunah hian MSHCS hnuaiah cheng nuai 4,400 ba la pek theih loh an nei a, hei pawh hi mipuite harsatna hrethiam a, mipuite hnena pe chhuak vat turin kan ph没t tlat a ni,” an ti.

ZPM Legislature Party chuan damlote’n damdawiin an chhuahsan dawnin bill an pektlâk vek a ngai tih an sawi bawk a, MSHCS lama bill an thehluh hian hun rei tak nghah a ngai leh si ṭhin hi thil manganthlak tak a nih bakah mipuite phurrit belhchhahna a ni a. Damlo na/chau zualte phei chu rei loteah damdawiin lama luh an lo mamawh leh ṭhin a. Chhungte leh ṭhenrual ṭhate sum pûk chawpin an han invawmlût ve rawih zel a, inthlahrung taka hun an hman lai hian MNF ministry hian Restricted Tender leh Tender pawh awm lova Contract inpêk an ṭhulh leh chuang si lo a. Sum awm sa hnuaia pawisa pechhuak thei lo khan Party worker-ho Contract an hlui thei reng bawk si hi kan hre thiam thei lo va. Tuirial By-Election neih mekah pawh phullem phah thlengin an tiam leh mai theite kha mipuite zah lohna dik tak a niin kan hria a ni, an ti bawk.