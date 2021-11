Serchhip tlangvalin professional boxing luhchilh dawn

Serchhip P&E Veng tlangval Vanlalringa S/o Sawiṭhuama chuan sawmna a dawn angin Professional Boxing a luhchilh dawn a, a sawmtute hi Grassroot Boxing Promotions, Kolkatta an ni.

Vanlalringa hian Boxing-ah tawnhriat a nei nual tawh a, Serchhip District Boxing Championship 2013-ah 50kgs (Flyweight) leh kum 2017-ah Senior Men Gold Medal a lo la tawh a, Mizoram State Sports Council leh Ministry of Youth Affairs & Sports, Govt. of India buatsaih Mamit-a District Rural Competition 2012-ah Gold Medal a lo la tawh bawk.

Vanlalringa hi tunah hian 58kgs niin, Super Featherweight-ah a khel dawn a, Professional Boxing a luhchilh hnua a inhnek hmasa ber tur hi Bangalore-ah niin, November ni 21 khian Grassroot Boxing Promotions kaihhruaina hnuaiah a inhnek dawn a, a inhnekpui tur hi he thu ziahlai hi chuan hriat la ni lo mahse Vanlalringa kalna leh a haw lehna tur Flight Ticket pawh Grassroot Boxing Promotions hian an rawn thawn tawh a ni.

Serchhip District Boxing Association President Kapliana Pachuau chuan Serchhip Boxer-te zinga Professional Boxer ni ngam an awm chho ṭan chu lawm-awm a tih thu a sawi a, Boxing hi infiamna a nih piah lamah Khawvelah Business lian tak a ni mek a, chuvang chuan Mizo ṭhalai te, sawrkar hna ringawt mitthla lova Sports aṭang pawhin khawvel huapa dinchhuah-na leh lârna kawngka zau takin a inhawng mek a ni tiin, Mizo ṭhalaiten kan pianphung nena inrem tak Boxing hi kan luhchilh nasat deuh deuh a ngai a ni a ti.

Mizoram Boxing Association (MIZBA) ruahmannain kum khat chhunga Mizoram pum Boxing inelnapui ber Mizoram State Boxing Championship 2021 chu November ni 29 – December ni 3, 2021 chhung khian Serchhip Boxing Hall-ah khelh turin inbuatsaihna kalpui mek a ni a, Serchhip District aiawha he championship-a khel tur zawnna chu Inrinni lo awm tur, November ni 20, 2021 hian Serchhip Boxing Hall-ah neih a ni dawn a, Serchhip District aiawh tur Boxer-te chu Boxing Hall-ah hian Camp pui nghal an ni ang.