Health Minister hovin State-Level Expert Committee on COVID-19 ManagementState-Level Expert Committee on COVID-19 Management thukhawm

Nimin chawhnu khan SAD Conference Hall, MINECO-ah Health Minister Dr R. Lalthangliana hovin State-Level Expert Committee on COVID-19 Management an thukhawm a, an hmalakna kal mek leh hmalak belh ngaite sawiho. MOT Chairman Dr. ZR Thiamsanga, MLA, Chief Secretary Dr. Renu Sharma, IAS leh Health Secretary Pu R.Lalramnghaka ten he hun hi an hmanpui a ni.

Meeting kaihruaitu Dr. R. Lalthangliana chuan Mizorama COVID-19 dinhmunin ziaawm lam a pan hret hret nia lang chu kan zavaia ṭangruala kan thawhhona rah a ni a, theitawp chhuaha tha leh zung senga mi zawng zawng kan ṭanrualna rah kan seng mek hi tihchhe lo turin mimal tin kan la fimkhur chhunzawm rih zel erawh a pawimawh a ni a ti.

Chief Secretary thar Dr. Renu Sharma pawhin Mizorama COVID-19 hri leng mek chu tun dinhmunah India rama State dangte aiin a la sang deuh a, hei hi amah pawhin a ngaih pawimawh hmasak ber tur a ni tih sawiin, tha tak leh theihtawp chhuah tlanga kan thawhho ka duh takzetv a, hmasawnna hna dang thawh kawngah pawh sawrkar hnathawkte thawhona tha tak akn enih ka beisei a ni, a ti a, sawrkar hnathawkte chu midangte entawn tur lehzirtirtu tur an ni tih inhre renga an hnate dik tak leh rinawm taka hlen chhuak thin turin a chah a ni.

Nimin meetingah hian mahni in lama RAgT sample test kit hmanga lo-in test positive, a tira inzep an nat zual tak hnua buaipui ngai an awm thin tih tarlan a ni a, mahni a sample test lo positive an awm a nih chuan medical mite emaw LLTF/VLTF hnenah emaw in report zel se an duh thu an sawi a ni.

Symptom neite a hma thei ang bera hmuhchhuah a pawimawh thu sawilan leh niin a bik takin hritlang leh khawsik neite chu rang taka in test vat zel turin an duh thu an sawi a, Aizawl khawpui hmun hrang hrang 19 ah sample test na ‘kiosk’ dah a nih tawh thu report a ni.

COVID-19 hri kaite hmuhchhuah an nih hnu a an dinhmun enchiannaah zunthlum, BP sang etc., nei tih hriatchhuah hnuhnawh an tam thu tarlan a ni a, mipuiten anmahni hriselna inchik uluk lehzual se an duh thu tarlan a ni.

Meetingah hian khawvel hmun hrang hrangah COVID-19 a hluar thar leh thu sawi a ni a, Europe ram thenkhat leh China ahte chuan inkhuahkhirhna khauh zawk an kalpui leh mek a, England ah phei chuan mask an vuah that tawk loh vanga hri kai pung leh nia an inhriat avangin tan an la thar leh nasa hle a ni, an ti a. Positive hmuhchhuah zat 5% aia hniam a nih hma chuan hripui leng hi thunun a la nih loh avangin mipuite chu la inthlahdah rih lo se an duh thu an sawi bawk a ni.

COVID-19 vanga nunna chante hi natna benvawn nei vek an nih loh avang leh thalai insawiselna nei lote pawh an awm avangin mitin kan fimkhur a ngai tih an sawi a, hri kai inhriatchhuah hma a, inenkawl hma a nih chuan damchhuahna chance a sang tih a n ih vangin mitinin mahni inchik reng a, ngaihthatlohna neih emaw symptom emaw kan nei a nih chuan rang taka in test ngei ngeim turin mitinte an chah a ni.

COVID-19 positive dam leh ten a hnu lamah an taksaah harsatna an tawk nasa tih tarlan a ni a, symptom nein a vak lo te zingah leh a tuar nep nia inhriate zingah pawh hetiang harsatna chi hrang hrang hi an nei a, taksa peng pawimawhte bakah an hriselna hrim hrim pawhin a tawrh chhunzawmte an awm avangin hri kai damchhuak ta te chu mahni inchik reng se, a tul anga daktawr te rawn thuai thuai thin se a that thu an sawi a ni.

Sample lak sak ngai an tam telh telh karah Sample la tute an indaih loh avangin mipuiten awlsam taka an pan zung zung theih turin sample test na hmun ‘kiosk’ a tam thei ang ber veng hrang hrangah dah a tul thu sawi niin, heng kiosk dahna tur remchang hi hmun a har avangin ngawrh lehzuala hmalak a that thu sawi a ni a. mahni inringhlelte leh symptom neite chuan rang taka sample test na hmun an pan vat vat hi a pawimawh hle tih sawi a ni.