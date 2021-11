VC inkaihhruaina dan thar duang tur Committee thukhawm

Mizorama Village Council inkaihhruaina dan thar duang tura din, The Mizoram (Village Councils) Bill, 2021 Drafting Committee chu nimin khan an Chairman Zothanmawia, LAD Secretary hovin SAD Conference Hall, MINECO-ah an ṭhukhawm.

Mizorama Village Council inkaihhruaina dan hman lai mek, The Lushai Hills District (Village Councils) Act, 1953 chu a siamna a rei tawh avangin, LAD Minister hova ṭhutkhawmna neihah tunlai mila herrem leh siamṭhat nise tiin rawtna an siam a, he rawtna bawhzui hian Drafting Committee din a ni a, Village Council inkaihhruaina dan hman meka siam danglam ngaite zirchiang a, paih ṭul nia langte paih a, belh ngaite belh turin he Committee hi din a ni a, Drafting Committee chuan The Mizoram (Village Councils) Bill, 2021 tia dân thar an duan chhin (draft) chu vawi tam tak a thlir tawh a, nimin meeting-ah hian a hmawrbawkna an hnaih tawh thu Chairman Zothanmawia chuan a sawi a ni.

Drafting Committee chuan The Mizoram (Village Councils) Bill, 2021 draft chu a buatsaih fel hnuah sawrkar pawmpui turin thehluh chhunzawm a ni dawn a, a ṭul angin Cabinet-ah leh State Assembly ngaihtuah turin a kal chho dawn a ni.