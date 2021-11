Heroin ah Mizoram sang fal

India rama thalaite zingah Mizoram leh Punjab chu ruihna atana heroin hmang nasa state an ni a. Mizoramah kumtin dan leh thupek kengkawhtuten heroin an man pawh a pung tual tual bawk.

Ministry of Social Justice & Empowerment leh The National Drug Dependence Treatment Centre chhinchhiah danin heroin leh a kaihhnawih ‘opiates’ hman kawngah Mizoram chu a sang hle a, chawhrualin India rama opiates hmang chu 2.06% an nih laiin Mizoramah chuan 25.67% an ni thung.

Mizo ṭhalai ten ruihna atana an hman lar ber heroin pawhin Mizoram a lut nasa niin mithiamte chuan an sawi a, Mizoram chu drugs inpekna kalkawng a la ni reng niin an sawi bawk. Mizoram Excise & Narcotics department ten damdawi zuar te hnen atanga heroin an man pawh a kum telin a pung chho a, kum 2016 ah kgs 4.039 an man a, kum 2017 ah kgs 6.186, 2018 ah kgs 8.716, 2019 ah kgs 12.596, 2020 ah kgs 11.710 te an man a. Kum 2020 a a tlakhniam chhan hi hripui vanga inkharkhip puan anih avang leh thenawm Myanmar atanga lut an tlem vang nia hriat a ni. Kum 2021 October thla tawp thleng khan END chuan heroin kgs 15.420 an man tawh bawk a, man loha chhuak hi a tam zawk fe tura ngaih a ni.

Excise & Narcotics Department officer pakhat sawi danin kum 1970 vel atangin thalai ten ganja zuk an ching tan a, kum 1980 vel atangin ruihnan proxyvon an hmang tan bawk a. Kum 1984 ah ruihhlo hmansual vanga thi an awm tan a ni. Mizo thalai, damdawi hmangsual te thihpui tam ber chu proxyvon a ni a, mahse tunhnaiah he damdawi ah hian ruihna chi a awm tawh loh avangin an hmang lar tawh lo a. Tunhnai kum engemaw zat atanga thalaite thihpui tam ber chu heroin a ni.

Mithiam te sawi danin India ram district zingah Kolasib, Champhai leh Aizawl district te chu drugs tithar leh ti pun chakna ber zinga mi a ni a. Tunhma chuan Aizawl leh khawpui lian deuha chengte a tibuai ṭhin a, tunah chuan ruihhlo hi khaw hrang hrangin an buaipui tawh a ni. Hetih lai hian Europe leh hmun tam taka an buaipui ‘Meth’ erawh Mizo ṭhalaite zingah ti an la awm lemlo nia thudawn a ni.