India ram pum huap khawpui fai endiknaah Mizoramin lawmman 3 dawng

Ministry of Housing and Urban Affairs hnuaia Swachh Bharat Mission (Urban)-in kumtina a buatsaih ṭhin, India ram khawpui fai endikna, Swachh Survekshan 2021 lawmman semna ‘Swachh Amrit Mahotsav’ chu Inrinni khan Vigyan Bhavan, New Delhi-ah neih a ni a, Mizoram-in lawmman 3 a dawng.

Swachh Survekshan Award semna inkhawm “Swachh Amrit Mahotsav”-ah hian Mizoram chuan India ram khawpuite zinga Municipal body 100 hnuai lam chin category-ah ‘Fastest Mover State’ pakhatna award a dawng a, hei bakah hian Lunglei khawpuiin Best City in Citizens’ Feedback (mihring sing 5 leh nuai khat inkar chenna) hmarchhak bial a titha chawimawina bakah Biate khua pawhin ‘Best City in Citizens’ Feedback (mihring sing 2, sang 5 chenna) North East Zone award a la bawk a ni.

Mizoram aṭang hian lawmman dawng turin H.Lianzela, UD&PA Director leh State Mission Director, Swachh Bharat Mission (Urban) ni bawk leh Swachh Bharat Mission – Urban Mizoram Team-te leh Lunglei leh Biate aiawhin District Urban Development Officer te, Town Nodal Officer-te bakah town aiawh VCP-te an kal a, he hun hi President Ram Nath Kovind-a’n a hmanpui a, Union Minister for Housing & Urban Affairs bakah sorkar laipui leh state sawrkara mi pawimawh ṭhahnem tak an tel a ni.

Kum 2014 aṭanga India rama Swachh Bharat Mission (SBM) kalpui tan a nih hnuin, he inelna, mipui hlut tak Swachh Survekshan hi India ram khawpuiten faina leh thianghlimna kawnga inelna thianghlim an neih theihna turin kum 2016 aṭang khan buatsaih ṭan a ni a, he inelna hi Category hrang hrangah ṭhen niin, endikna tehkhawng hrang hrang hmanga endik ṭhin an ni.