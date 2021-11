Plastic hman khapna tichhuak

Mizoram Sawrkar Urban Developmeng & Poverty Alleviation Department chuan a hnuaia mi ang hian plastic khapna chungchang Notification chu November ni 5, 2021 khan a tichhuak.



Plastic Waste (Management & Handling) Rules, 2016 as amended in 2021, Rule 4 in a sawi angin 75 micron aia pan plastic siam, kawl, hralh, hman leh thil tuamna atana hman chu khap tlat a ni a. Single use plastic, heng:-

i) Plastic vawnchhan neia siam ear bud, balloon, flag, sweet, ice cream, thermocol-a siam thil cheina,

ii) thleng, no, fork, fian, chemte, straw, tray bakah invitation card, sweet bawm, cigarrette bawm tuamna sarang, plastic emaw PVC banner, thingpui chawhna fiante micron 100 aia pan.



Heng a chunga tarlante bakah Polystyrene leh expanded polystyrene (thermocol tia hriat) siamchhuah, chah luh, kawl, sem, hralh leh hman khap a ni a.



He khapna dan bawhchhe tute chu kum 5 thleng lung in tan leh pawisa chawi tira hrem theih an ni a. Pawisa chawitir theih zat hi cheng nuai khat thleng a ni. He dan bawhchhe chhunzawm zel an awm a nih chuan nitin cheng 5000 zel chawi belh tira hrem chhunzawm theih an ni.