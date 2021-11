Job Card holder mi 2079 zinga 67.05%-in MGNREGS intunnun nan hmang

Job Card holder mi 2079 zinga 67.05% chuan MGNREGS an chhawr ṭangkaia intunnunna atana an hman thu an sawi a, 62.31% chuan MGNREGS a tawp a nih chuan an eizawn-na a chhiat theih thu an sawi.

He thu hi nimina Rural Development (RD) Minister Lalruatkima hova DIRD&PR Conference Hall, Durtlanga RD officer-ten an department hnuaia hnathawh hrang hrang thlirletna hun an hmannaah sawilan a ni a, he huah hian MGNREGA hnuaiah kumin 2021-2022 kum kal lai mekah Mizoram pumah a chawhrualin ni 67 inhlawhna siam a ni tawh tih sawilan niin, SIRD&PR-in MGNREGA in khawtlang leh eizawnna (socio-economic impact) a nghawng dan (June 2019 – March 2020) a zirchiannaah MGNREGS beneficiary-te kum khata pawisa lakluh chawhrual chu ₹20,479/- a ni a, beneficiary-ten kum khata kawng hrang hrang aṭanga an sum lakluh zawng zawng zinga 13.08% chu MGNREGA hian a do let pha tih tarlan a ni.

He zirchiannaah hian VEC 227 zinga 93.35% leh job card holder interview mi 2079 zinga 73.11% chuan MGNREGS hian an khua-ah retheiha a titlahniam an ti a, MGNREGS hlawhtling taka kalpui a nih zarah VEC 227-a chhungkaw 8494 (11.56%) chuan MGNREGS vangin eizawnna ngelnghet an nei tih an sawi a, VEC 227 zinga 44.93% chuan MGNREGS vangin an khuaaah tlangram lo neih (shifting cultivation) a tlahniam tih an sawi bawk.

He hunah hian kum 1953 a VC dan siam tun thlenga siam danglam hret hreta la hman chhunzawm zel thlakna tur tunlai boruak mil tura duan “The Mizoram Rural Government (Draft) Bill, 2018” sawizauna leh sawifiahna hun hman a ni a, sawrkar laipui leh online shopping site “Flipkart” ten MoU an ziah chhawr ṭangkai turin Mizorama Self-Help Group hrang hrantgte kut chhuak leh thar chhuah chi hrang hrangte tan hmalakna tur ruahman a nih thu sawilan a ni bawk.

He hunah hian Minister hian SIRD&PR official website sirdpr.mizoram. gov.in bakah SIRD&PR lehkhabu buatsaih pahnih “Thingtlang Tualchhung Sawrkar Thatna Tur Kawng” a tlangzarh nghal a, RD Secretary Zarzo-sanga pawhin SIRD&PR lehkhabu buatsaih “Sawr-kar Hnathawk Puitu” a tlangzarh ve bawk a, RD Department hnuaia peng hrang hrang – Administrative Department, Directorate, SIRD&PR and SLMC & IAC, Mizoram State Rural Livelihood Mission leh Social Audit Unit ten an hmalakna, hmachhawp, hlawhtlinna leh thil pawimawh dangte an sawiho a ni.