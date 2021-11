Khawpui fai inelna kal mekah mipuite thawhpuina leh ngenna tichhuak

Serchhip District Urban Development Office chuan Mizoram khawpui fai inelna kal mekah Serchhip mipuite thawhpuina leh ngenna hetiang hian a tichhuak.

Hemi chungchanga ngenna an tihchhuahah chuan Mizoram khawpui fai intihsiakna 2021 (Mizoram Cleanliness Competition MCC21) UD&PA Deptt-in kum 2017 aṭanga a buatsaih ṭhin chu kuminah pawh kalpui mek a ni a, he intihsiakna hi Category pathumah ṭhenin, Serchhip pawh Category II, District headquarters zinga fai intihsiaknaah a tel a, kuminah hian kum danga la awm ngailo “Best Performing Village Council of 27 Urban Towns category” thar a awm belh bawk a, Serchhip khawpui chuan kum 2019-ah District headquarters fai ber lawmman a lo dawng tawh a, kuminah pawh faina lawmman a dawn leh ngei theih nan, VC leh mipui leh pawl hrang hrangte chu ṭhahnemngai taka thawhhona ṭha tak nena an ṭan hle a ngai a ni, an ti.

Faina endikna tur tehfung tlangpuite chu – Khawlai leh veng hmun lun lai fai, hnatlang neih tam dan te, Bazar leh vantlang inthiarna fai te, kan in leh a chhehvel leh vengchhung tuihawk luankawr fai te, Covid-19 lo hmachhawn dan te, bawlhhlawh thliarhran ṭhatte leh faina kawnga hmalakna hrang hrang te a ni.

He intihsiakna hi November, 2021 thla tawp leh December 2021 thla tir chhunga endik tura ruahman a ni a, Serchhipin khawpui fai ber leh village council hma la ṭha ber nihna a hauh theihna tura ṭan la turin mipuite an sawm a ni.