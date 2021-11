Mizoram pum huap Boxing inelna Serchhipa neih tur chungchang ngaihtuah

November ni 29 – December ni 3, 2021 chhunga Serchhip Boxing Hall-a Mizoram State Boxing Championship, 2021 neih tur chungchang ngaihtuahin nimin khan Serchhip DC’s Meeting Hall-ah Organising Committee chu an Chairman Kumar Abhishek, IAS, DC Serchhip ni bawk hovin an ṭhukhawm.

District Bawrhsap chuan Serchhip Boxing Hall-a Mizoram pum huap Boxing inelna liamtham nghah a ni tur chu lawmawm a tih thu sawiin, a ṭha thei ang bera inbuatsaihna kalpui a ni ang, a ti.

Organising Chairman sawmna angin Working Chairman Kapliana Pachuau, Serchhip Dist. Boxing Association (SEDBA) President ni bawk chuan Mizoram State Boxing Championship 2021 thleng tura inbuatsaihna hrang hrang an kalpui mek dan report a pe a ni.

Nimina an thurel hrang hrang zingah Championship khel tura lokal Boxer leh Official te chu an awmna District aṭangin Covid-19 Negative Certificate nei sa veka lo kal turin an ngen a, SOP Implementing Comtt. dinin an ni hian sawrkarin inkaihhruaina a siam Covid-19 SOP zawm leh zawm lo Boxer leh Official-te nitin an vil ṭhin dawn a, khuallian atan hawnnaah Law Minister TJ Lalnuntluanga sawm nise, kharnaah Sports Minister Robert Romawia Royte sawm nise an ti.

He Championship Main Sponsor nihna hi D-3 Business Enterprise in an hauh dawn avangin a hmingah D-3 Business Enterprise Mizoram State Boxing Championship – 2021 tih a ni zel tawh ang.