Khawthlangtuipui – Tuichawng luia lawnga inkal pawhna tur siamna atan cheng vbc. 22.93 pawmfel

Transport Minister TJ Lalnuntluanga chuan tunhnaia Delhi-a mi pawimawh hmua a zinnaah Union Minister of Shipping Sarbananda Sonowal a hmuh thusawiin, Mizorama lui lian kan neihte pangngai taka lawng kal thei tura siam chungchang a sawipui thu sawiin, Union Minister chuan Khawthlangtuipui – Tuichawng lui siamna tur DPR (cheng vbc. 22.93) chu Central-in a pawmfel tawh thu a lo hrilh tih sawiin, Tender chhuah a nih veleh sum sanction a nih tur thu leh release a nih tur thu a lo hrilh tih a sawi.

TJ Lalnuntluanga hian nimin khan Aizawla Mizo Hnam Run-ah ni 22-27 November, 2021 chhunga Delhi-a mi pawimawh hmua a zin report hi a pe a, Union Minister hnenah hian Tlawng lui pawh National Waterway (NW-102) a nih anga hma laksak vat tura a ngen thu pawh sawiin, Union Minister chuan proposal siam tura a lo tih thu leh bawhzui nghal a nih tur thu a lo hrilh tih a sawi a, Chhimtuipui lui (Darzokai aṭanga Lomasu) Techno Feasibility Study tura tender buaipui mek a nih thu leh hemi atan hian sum mamawh sanction tura Union Minister a ngen thu leh ani chuan tender-te tihfel a nih veleh sanction an pek tur thuin a lo chhang tih a sawi bawk.

Forest Minister ni bawk TJ Lalnuntluanga chuan Chalfilh Tourist Resort chungchanga hmalak tawhnate tichhia a, a hma anga dah leh tura National Green Tribunal-in a tih chungchang chu Standing Councel leh Forest hotute nen Delhi-ah sawiho a nih thu sawiin, Chief Minister duhdan angin National Green Tribunal order lo chhuah tawh anga an thu awih tho si a, hma lo lak tawhna ṭhiat loa order awmsa tidanglam tura ngen nise an tih thu sawiin, hemi chungchanga hma la nghal tur hian Siddesh Kotwal, Government Advocate, New Delhi chu an hrilh nghal tih a sawi bawk.

Hei bakah hian Forest Department mamawh hrang hrang a thlen nghal tih sawiin, Ashwini Kumar Choubey, Union Minister of State, EF&CC Department leh Director General, EF&CC Department pawh hmuin, an hnenah hian Dampa Tiger Reserve hnuaia thawkten sum sanction an hmuh ṭhat loh vanga hlawh lama an harsatnate pawh a sawipui tih sawiin, theihtawp an chhuah tur thu an lo hrilh tih a sawi bawk.

Law Minister ni bawk, TJ Lalnuntluanga chuan Kiren Rijiju, Union Law & Justice minister hnenah pawh a hmuh thu sawiin, Law & Judicial Department-in District Infrastructures (Champhai, Kolasib leh Serchhip)-ah te a neih ṭhat loh thu leh, District thara Court Infrastructures mamawh dante a thlen tih sawiin, Minister chuan proposal-te submit a, a theih ang anga a lo ṭanpui tur thu a lo hrilh tih a sawi bawk a ni.