Khuangthingah rul chanchin zir mi tirlût

East Tuipui Bialtu MLA leh Bamboo link road Vice Chairman ni bawk Ramthanmawia chuan a bial chhung Khuangthing khuaa chawngkawr avanga ralkhel khaw mipuite tan hma la-in, rul lam chanchin zirtu mithiam bik nimin khan Khuangthing khuaah hian a tir lut.

Khuangthingah hian rul chuk avangin mi 2 in nunna an chân tawh a, hei bakah hian mi 20 lai rulin a chuk tawh bawk a, tunah hian Khuangthing khaw chhungah Chawngkawr an la hmuh reng avangin mipui an ralkhel hle a ni. Heng mithiamho nen hian vawiin aṭang hian khaw chhunga Chawngkawr awm hi man tumin an veh nghal dawn a ni.