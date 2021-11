Kumin chhung ‘All Mask Campaign’ kalpui dawn, a huhoa zai la him lo ti

Nimina SAD Conference Hall, MINECO-a Health Minister Dr R. Lalthangliana hova State-Level Expert Committee on COVID-19 Management ṭhukhawm chuan kumin chhung ‘All Mask Campaign’ neih chhunzawm nise an tih bakah a huhoa zai a la him loh thu an sawi.

Nimina Health Minister hova ṭhutkhawmnaah hian mipui pumkhawmna hmuna a huhova zai leh ring tak taka au hi mask vuah ṭha chung pawhin a him tawk lo tih khawvel hmun hrang hranga an zirchiannah tarlan an nih thu an sawi a, puipunna hi inchhung lamah hman a nih chuan a rei lo thei ang ber hman nise an duhthu sawiin, mithiamte chuan minute 30 pel lo se an duh tih an sawi tih an tarlang a, heng hmunte hi a thengthaw thei ang bera buatsaih a ṭul tih an sawi bawk.

COVID-19 hripui inkaidarh lo tura inzirtirna pakhat “All Mask Campaign” chuan awmzia a nei hle tih tarlangin kumin December ni 31 thleng All mask Campaign hi hman chhunzawm an rel a ni.

State-Level Expert Committee memberte chuan Mizoramah nitina COVID-19 positive hmuhchhuah zat an tlahniam anga a lan rualin positivity rate erawh a la hniam chuang lova, hei hian inthlahdah thei kan la ni lo tih a entir a, inven fimkhur kawngah tan kan lak mar that a la tul hle tih a tilang an ti a. WHO tehfungah Warning level 1 aṭanga 4 a awm thu sawiin Mizoram district tin te hi a sang ber Warning Level 4 ah kan la awm vek a ni, an ti a, puipunnaah zalen lutuk thei kan la ni thei lo tih an sawi.



Mitin kan fimkhur a ṭul tih an sawinaah China ah chuan tunhnaiah case 5 vel an hmuh vangin an in lockdown rup rup a, hetiang hi keiniah chuan kan tlin ve tawh si lova, mitinin mahni mawhphurhnaah kan lak thiam vek a ṭul tawh tih an sawi a, Europe leh khawtlang ram tam takah hri kai an pun thar nasat avanga an buai leh tan tak thu an tarlang bawk.



COVID-19 hri kai, negative tawhte engemaw chen an inenkawl fimkhur a ṭul thu tarlan niin an zawm tur inkaihhruaina Post-COVID Advisory siam a tul an ti a, hma lak vat an tum a ni. Symptom nei lova negative te zingah pawh an chuapin a tuar tih mi thenkhatah hmuh a nih thu sawi a ni a, mipuite chu heng avanga chi-ai chuang lo tur leh fimkhur taka an nitin nunphung pangngai zawh kha a him tih an sawi bawk a ni.



Meetingah hian Meghalaya sawrkarin Mizoram COVID-19 dinhmun an rawn zawh chian thu tarlan niin, hri kai anni aiin pung mah ila, vaccination status leh death rate ah keini aiin an hniam hle a, heng vang hian Meghalaya sawrkar chuan Mizoramin hma a lak dante leh vaccination a pawimawhziate zirchiangin mipuite hnenah zirtirna an kalpui leh chhawng tih tarlan a ni bawk.

He hun hi MOT Chairman Dr. ZR Thiamsanga, MLA, DHME Director Dr T. Lalhmangaihi, I&PR Director Lallianpuii leh DM&R hotuten an hmanpui a ni.