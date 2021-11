Revenue town-a inhmun pe thei chu Revenue Officer chauh an ni tih sawi

Lalzikpuii, Settlement Officer, Serchhip District chuan Village Council-in inhmun/lo ram an pek chungchanga hriattirna tichhuakin, Revenue Town huam chhungah chuan Revenue Officer chauhin in hmun a pe thei tih a tarlang.

Settlement Officer-in hriattirna a tihchhuahah chuan inhmun / lo ram pek chungchangah Village Council-ten thil hriatchian tawk loh keh, an thuneihna tur an hrechiang lo nia a lan thu sawiin, hemi avang hian hmun ṭhenkhatah harsatna tawk pawh an awm ṭhin nia hriat a nih thu a tarlang a, heti a nih avang hian Village Council-in in hmun lo ram pek chungchanga hriat tur tichhuakin, thingtlang khua, Revenue Department-in survey a la neih lohnaah Village Council-in in hmun a pe thei a, chenna atana ruahman huam chhungah chauh, mamawh tak tak leh an khaw mi ngei hnenah chauh pek tur a ni a, heng in hmun VC-ten an pek hi mumal taka Village Council Record Book ah chhuilet theih ngei turin chhinchhiah vek tur a ni. (Rule 12(1): 14(1); 15(1}} tih a tarlang.

Revenue Department-in survey a neih tawhna khua Revenue Town kan tih ah te hi chuan Revenue Officer chauhin inhmun a pe thei a Rule 14 (2) of Mizoram (Land Revenue) Rules, 2013), Village Council-in inhmun lo pek loh tur a ni tih a tarlang a, DC, SDO (Civil) leh BDO-te ṭhuthmunah chuan Land Committee Chairman chu VCP ni lovin DC, SDO(Civil) leh BDO te an ni a, anni hriatpuina tel lovin VC-ten inhmun recommend-na lehkha lo pek ngawt loh tur a ni tih a tarlang a, DC, SDO (Civil) leh BDO-te ṭhuthmun ni lova in hmun diltu an recommend a nih pawhin sawrkar aṭanga pass pek a nih hma chuan neitu anga ngaih tur a ni tih a tarlang bawk.

Land Committee chu in hmun lo ram petu a ni lova, a mamawhte dilna chu Department lamin a tih tur a tih hnua lo enpuia, an mamawh dante hriatpuia pêk tlak an nih leh nih loh chungchanga comment siamtu tur a ni tih tarlangin, Land Committee chu VC hlang chauh awmna committee a ni lo a, department hrang hrang aiawhte leh NGO leh Political party aiawh te pawh member an ni tih hriat tur a ni a ti bawk.

Ram Pass tihnun lehna atana dilna pawh Settlement Officer hnenah thehluh phawt tur a ni a, a ṭul anga verification tihfel hnuah report chu Land Committee Chairman hnenah thawn tur a ni, a ti a, miin in hmun lo ram a dilin Revenue aṭangin tehsak an nih avangin kha inhmun lo ram an dil kha a neitu nihna nghet an nei tihna a ni lo a, approve a nih hma chu neitu anga inngaih tur a ni lo a ti bawk.