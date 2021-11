Mizorama a pahnihna atan Serchhipah Computerization of Registration hawng

Nimin khan Lalruatkima, Minister, Revenue, I&PR, etc., chuan Serchhip DC Conference Hall-ah Computerization of Registration, National Generic Documentation System a hawng a, Mizoramah Aizawl District dawtah Serchhip chu Computerization of Registration hawnna hmasa ber a ni.

Hawnna inkhawmah hian khuallian, Lalruatkima chuan Computerization of Registration chu kum 2019 khan Aizawl district-ah hawn a lo ni tawh a, Mizorama a pahnihna atana Serchhipa hawn a ni leh thei chu lawmawm a tih thu a sawi a, in hmun leh ram sawrkara chhinchiah leh chutiang lam kaihhnawih thil tinrengte awlsam zawkin mipuiten an tithei tawh dawn tih sawiin, kan hmunhma lehkha pawimawhte Computer hmanga vawn vek an ni tawh dawn a, in hmun lei leh hralh thuah te, document bo thuahte thlengin he hmalakna hian nasa takin min tiphuisui dawn a ni, a ti. Hmun lo ram teh leh lehkha pawimawh thuah Department-in dem a hlawh châng a awm ṭhin tih sawiin, Minister chuan mi ṭhenkhat-ten Department an demnate pawh han chhui chian chuan a neitute fimkhur tawk loh vang leh chet fel tawk loh vang a lo ni fo zawk a. Chuvang chuan mitinin kan in hmun leh ram Pass thilte uluk taka vawng ṭha a, ramri chhinchhiahnate pawh fel taka siam ṭhin a ṭul hle a ni, a ti a. Fel tak leh tha taka kan hmunhmate kan enkawl hian buai theihna tam tak kan pumpelh bakah thawktute pawh nasa takin min pui tihna a ni, a ti.

Minister chuan hripui vangin duh ang thalin SEDP kan kalpui thei lova; nimah-sela kum thar aṭang chuan nasa zawka hmalak tumin sawrkar a inpuahchah tih sawiin, kuthnathawktute tan hmalakna ṭha tak tak hmuh tur a awm zel dawn a ni, a ti.

Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek pawhin thusawiin, India ram hmun danga hmunhma Pass an enkawl dan leh chhin-chhiah dan enin Mizoram pawhin he hmalakna hi a mamawh hle tawh niin a lang a, he hmalakna hian mipuite leh Revenue-a thawktute tan awlsamna nasa tak a thlen dawn bakah ramri thua buaina leh lehkha pawimawh bo thua buainate thlengin a titlem thei dawn a ni, a ti.

Hawnna inkhawm hi Angela Zothanpuii, MCS, Director, LR&S-in a kaihruai a, B.Hmangaih-kima, Asst. IGR chuan technical report pe-in, Computerization of Land Registration chu sawrkar laipui hmalakna a nih thu leh, a Software-te pawh One Nation One Software tura duan a ni a, India ramah he software hmang thei hmasa parukna kan ni a, NE states zingah pahnihna kan ni bawk a, he hmalakna hian ram chhinchhiah fel mai bakah Registration Fee leh Stamp duty thlengin kan ṭangkai pui hle dawn a ni, a ti. Serchhip Sub-Registrar-a thawktu turte chu an mamawh hmanruate chhawp an nih tawh bakah training pawh pek vek an ni tawh thu a tarlang a, Common Service Centre kaltlanga dawr theih an nih thu a tarlang bawk a, Online Document Registration ti duhte tana online Address chu https://igrmizoram.nic.in a ni.

He hunah hian Revenue officer pawimawhte, Serchhip a Common Service Centre neitute, chan-chinbumite leh Serchhipa sawm bik official pawi-mawhte an tel a ni.