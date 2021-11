Serchhip Sub-Hqrs. YMA chuan thuchhuah siamin, kum 2021 YMA General Conference, Aizawla neih turah Central YMA hruaitu thlanna fel leh thianghlim a awm theih nan, Serchhip Sub-Hqrs. YMA huam chhunga Group leh Branch zawng zawngte chu tu hnen aṭang maha Conference kalna tur sum leh lirthei la lo turin an ngenin an hriattir a, Sub-Hqrs YMA thuchhuak ngai pawimawh lo leh zâwm lo an awm a nih chuan SCC/SEC-ah an chung thu ngaihtuah a ni dawn tih an tarlang.