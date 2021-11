MPCC President thar atan Lalsawta

Vawiin (29.11.2021) chawhma dar 11-a Mizoram Pradesh Congress Committee Elected OB, an President Lal Thanhawla Ina thukhawm chuan ni 10.10.2021-a Elected OB Meeting-in thutlukna an lo siam tawh chu thlir nawnin, heta thutlukna an lo siam tawh angin, MPCC President atan Lalsawta, Vice President atan Lal thanzara leh Treasurer atan Zodintluanga-te chu an pawm nawn leh.

MPCC Elected OB tharte hi December ni 17, 2021-ah Cogress Bhawan-ah Lal Thanhawla, President, MPCC chuan official-in a puang dawn a ni.