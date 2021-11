ABC rorel inkhawmin Presbyterian kohhran nen thawhho dan kawng zawn duh

Mizoram Baptist Kohhran hnuaia Area Baptist Council (ABC) Rorel Inkhawmpui neih chu nizan khan a ṭiak a, Aizawl West ABC Inkhawmpui, BCM biak in, Central Church, Aizawla neih chuan Mission rawngbawlna a Presbyterian Kohhran nena thawhho dan kawng zawn nise an ti a, hei hi rorelna sang zawk BCM Assembly a ngaihtuah ṭhat leh tur a ni dawn a ni.

ABC Rorel Inkhawmpui hi Zirtawpni liam ta khan ṭan a ni a, tun ṭumah hian ABC 15-ah rorel inkhawm-pui hi neih a ni a, Aizawl West ABC rorel dangah Missionary leh Pastor thi nupui / pasalte eizawnna ngaihtuahsak rawtna pawh sawiho niin, missionary pensioner zinga chenna in nei lo tana Home siam chung-chang pawh sawiho a ni.

Serchhip ABC khawm-pui pawh Ramrikawn, Pangzawlah neih niin, Upa 9 nemngheh an ni a, an zingah hian hmeichhe pakhat a tel a, kumin hian Tualchhung Kohhran hrang hrang aṭanga Kohhran Upa atana thlan, exam paltlang mi 95 nemngheh an ni.

Mizoram Baptist Kohhranah hian member 172219 an awm a, chhungkaw 37,904 awmin, Pastor bial 88 leh Area Baptist Council 15 a awm mek a, Serchhip ABC area-ah hian member 10144 awmin, mipa 5071 leh hmeichhia 5073 an ni a, chhungkaw 2172 awmin, Pastor bial 7-ah kohhran 34 an awm a ni.