MSEA-in Supply Minister chawimawina hlân

Mizoram Supply Executive Association (MSEA) chuan nimin khan Supply Minister K.Lalrinliana chu a pisa-ah hmuin chawi-mawina thuziak an hlan.

MSEA chuan Covid-19 hripui lêngin kum 2 lai min tihbuai chhung leh ramri buai vanga Mizoram mamawh lâkluhna danchah karah, chatlak awm miah lova Mizoram mipuite ei leh bar, nitin mamawh châwkluhna kawnga theihtawp chhuahtu K.Lalrinliana hmalakna chu chhuanawm an tih thu sawiin, hetiang harsatna awm thei sukiang tura dawhkan aṭang mai ni lo, hmun kilkhawr tak tak aṭanga Delhi tlang thlenga kalchilh ngaiahte amah ngei a thawhchhuah ṭhin avang leh nitin mamawh lakluhnain a kaihhnawih lirthei enkawltu leh labour, official zawng zawng te thiam taka a thawhpui leh an harsatna te a chinfel pui zung zung thin vangte hian Mizoramin ei leh bar, chakkhai lakluh kawngah harsatna kan tawh loh phah a ni, an ti a. Mizoram mipuite tana a thawhrimna leh finna, a remhriatna te hriatpuitu an nih avangin an chawimawi a ni tih an sawi a ni.