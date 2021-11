Nakum kum bul lamah ASF-in Mizoram kiansan beisei

AH & Vety department hotute chuan kumin March ni 21 aṭanga lêng ṭan African Swine Fever (ASF) vawk pulhri chuan nakum kum bul lamah Mizoram a kiansan tawh an beisei.

November thla chho hian ni khata vawk thi awm loh ni a awm ta zeuh zeuh a, nimin leh niminpiah bakah ni 5 leh ni 10 khan vawk pulhri avanga vawk thi a awm lo niin Vety department chhinchhiah dan chuan a tarlang a ni.

March ni 21-a Lunglei district chhung Lungsen khua a vawk engemawzat thi sample-te chu laboratory lama endik a nih hnuah ASF hri vanga thi an ni tih finfiah a ni a, hri kaia thi an pung chho zel a, tun dinhmunah hian Mizoram district zawng zawnga khaw 271-ah hri hi a lêng tih Vety department hotute chuan an sawi a, ASF pulhri vang tih finfiah loh vawk thi mahse ASF vanga thi nia rinhlelh hi khaw 96-ah 533 an awm tawh bawk.

ASF vawk pulhri avanga vawk thi tawh zawng zawng zat hi 29,726 a tling tawh a, vawk pul hri darh zel tur vênna atan vawk 10,380 suat a ni tawh bawk a ni.