Sikserh vangin kuminah mi 10 thi tawh

Kumin thla 9 chhungin Mizoramah Sikserh vei mi 4,727 hmuh chhuah a ni tawh a, mi 10-in an thihpui tawh.

State Vector Borne Diseases Control Prog-ramme (SVBDCP) chhin-chhiah danin, kumin January aṭanga September inkarah mi 2,19,040-te chu Sikserh an vei leh vei loh endik an ni a, chung zinga mi 4,727 chuan Sikserh an vei tih hriat chhuah niin, nunna chân hi mi 10 an awm tawh a ni. SVBDCP chuan tunlai hian Mizorama sikserh tamna hmunah thisen endik runpui an kalpui mek a. Sikserh vei leh vei lo endik runpui hi District 3 – Lunglei, Lawngtlai leh Mamit chhunga khua, mi 1000 zela Malaria vei mi 5 aia tam awmna khuaah te kalpui a ni.

Lunglei district chhung-ah mi 156 endikah Sikserh vei hmuhchhuah an awm lo a, Mamit district-ah mi 2766 endikah mi 26 in Malaria PF leh mi 4 in PV, an vaiin mi 30-in sikserh an vei tih hmuh chhuah a ni a. Lawngtlai district-ah mi 4064 endikah PF vei 46 leh PV vei mi 11, an vaiin mi 57 in Sikserh an vei tih hmuhchhuah a ni.

Tun ṭuma sikserh endik runpui an neihna khuaa mipui zaa 90 tuam chhuah tum niin, a vei hmuh-chhuahte chu a hmunah a thlawna damdawi pek nghal zel an ni.