Pawl 12 First-a pass-in Scooter dawng

Maria Malsawmhlui D/o F.Lianṭhuama, P&E Veng, Serchhip chuan Assam Board of School Education hnuaia pawl 12 First Division-a a pass avanga Scooter (Pleasure) a dawn chuan Serchhip a rawn thleng.

Maria Malsawmhlui hian kum 2016-17 khan Assam-ah pawl 12 zirin, pawl 12 hi first Division-ah a pass a, Assam sawrkarin zirlai hmeichhia pawl 12 first division-a pass chinte hnena scooter pêkna tur scheme a siam aṭangin Maria Malsawmhlui pawh hian scooter hi a dawng a, Assam sawrkarin Maria Malsawmhlui scooter tur hi kumiah an pe chhuak a, Assam sawrkarin scooter a pek chhuah lai hian amah hi Mizoram lama a lo haw tawh avangin Assama a chhungte chuan lo dawnsakin an lo kawl ṭhatsak a, Covid-19 hri leng avanga inkalpawhna leh harsatna dang hrang hrang a awm zui tak avangin scooter a dawn hi inthawn mai theih a ni ta lo a, kar kalta Zirtawpni khan scooter hian Serchhip a rawn thleng thei ta a ni. Tunah hian Maria Malsawmhlui hian MZU-ah MA (English) 1 year a zir mek a ni.