Prebyterian Kohhran 2022 Puitling Sunday Schoo zirlaibu tur tichhuak

Mizoram Presbyterian Kohhran chuan nakum 2022-a Puitling Sunday School zirlaibu tur chu an tichhuak.

Presbyterian Kohhran Puitling Sunday School zirlaibu hi Mizo lehkhabu malkhaiah chuan copy chhut chhuah tam berte an ni thin a. Copy 90,000 zet chhut a ni.

Kumthar Puitling Sunday School zirlaibu tura pawh hi 90,000 tho chhut tura ruahman a nih mek laiin Covid 19 hripui vanga Kohhran inkhawm theih dan ngaihchan a la ṭul avangin copy 70,000 chhut phawt a ni a, boruak awm dan a zirin 20,000 chhut leh tura ruahman a ni.

Nakum 2022 hian Mizoram Presbyterian Kohhran chuan Puitling Sunday School-ah “Chanchin |ha Johana Ziak Hrilhfiahna” tih an zir dawn a. He zirlaibu hi Presbyterian Pastor-te zinga Thuthlung Thar lama mithiam, Rev. Dr. PR Hmuaka, Aizawl Theological College-a zirtir hna thawk mek ziah a ni. He zirlaibuah hian zirlai 47 awmin phek 316-a chhah a ni bawk.

Mizoram puma Synod Bookroom dawr zawng zawngah lei theih tura chhawp chhuah mek a ni a, a chhut man Synod-in 25% a subsidise avangin ₹110 chauh-a lei theih a ni ang.

Mizoram Presbyterian Kohhran Puitling Sunday School zirlaibu hi Mizoram Synod hnuaia Kohhran zawng zawngte zirlaibu a nih bakah Presbyterian Church of Myanmar (PCM) hnuaia Phai Synod pumpui chuan an zirlaibu atan an hmang ve nghal zel a. Presbyterian Church of Myanmar leh Mizoram Synod Partnership Agreement angin Mizoram Synod chuan kumtin Copy 1000 zet a thlawnin Presbyterian Church of Myanmar hi a pe ṭhin a ni.

Puitling Sunday School zirlaibu thar bakah hian tun aṭanga rei vak lovah 2022 Nilai Leh Beihrual Thupui Bu bakah Naupang Sunday School zirlai bu thar lo chhuak leh tura beisei a ni bawk.