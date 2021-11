Robert Romawia dan bawhchhiaah puh; MNF-in dan a bawhchhe lo an ti

Inrinni zing khan bye-election neihna 4-Tuirial bial chhungah Robert Romawia Royte chu hmuh a ni a, he thil thlengah hian Congress lam chuan Minister hian dan a bawhchhe ngei a, hrem ngei an duh laiin MNF lam chuan Hortoki khuaah hian a chawl lo a, dan bawhchhiatna a nei lo, an ti ve thung a. Hortoki MPF lam chuan motor an tih din tirh khan Robert Romawia hi hmu sela chuan an khua an kaltlang tir loh thu an sawi ve thung.

Hortoki MPF Secretary leh Hortoki Vengchhak YMA President Lalhruaia sawi dan chuan Hortoki MPF hian zing dar 5 vela report an dawn bawhzuiin motor an lo chang a, anni hian lo chang chhuakin, motor hma seat tukverhte pawh an hawntir a, feh tura insawi an nih avangin an chhuah ta mai niin an sawi. Mahse an ngaih a ṭhat theih ngang loh avangin an ûmzui leh ta a, Sipai kaiah an zuk nangching leh a, mahse hetah pawh hian Robert Romawia hi an la hmu lo a, an kalna tur kawng an hriat loh avangin kawng nuam zawk an kawhhmuh a, Kaipui an tih mai an panpui laiin an thlangah Robert Romawia hi an hmu ta niin a sawi a. A tira an tih dinna hmasa berah khan hmu nghal se chu an khua hi an kaltlangtir a rin loh thu MPF Secretary hian a sawi a, motor-ah hian designation plate engmah intar a awm loh thu a sawi tel bawk.

Congress thuchhuak chuan Tuirial bial bye-election neihna tur chhungah hian Campaign tawp ni October 27, 2021 zan dar 6 aṭangin inthlanna zawh hma chu bial pawn lam mi, candidate leh an agent-te bak awm phal loh a ni, order pawh tihchhuah niin, mipui hriat turin ṭha taka puanzar a ni bawk, an ti a. Congress chuan Kolasib DC tuna 4-Tuirial bial Bye-election a District Election Officer ni bawk, Dr.H.Lalthlangliana chuan, “Election vote thlak ni-ah boruak thlithlaia rawn kal tum Minister te pawh an awm ṭhin a, hei hi danin a phal lo a ni tih kan inhriattir nawn lehna a ni ber mai. Vote nei lo, bial pawn lam miten bye-election neihna hmun an kal theihna dan hi kan zawng a, kan hmu lo. An kal theih lohna dan hlir chauh ka hmu a ni. Hei vang hian inhrilh nawn leh law law hi a ṭha kan ti’ tiin thuchhuah a siam tawh thu an thuchhuakah hian an tarlang.

MNF thung chuan Robert Romawia puh hmingchhiat tumna mai mai tiin an thuchhuahah an tarlang thung a, Minister Robert Romawia Royte hian Tuirial biala kawngpui dunga khaw dangte ang thoin Hortoki hi a tlanpel a, MPF-te nen ṭha taka inbiain Tlawng lui kaiah, Lengpui lam aṭanga amah lo hmuaktu Vanlalpeka-teho nen ram en turin Tlawng an kan a, a hma aṭanga an tum lawk angin nilengin Lengpui leh Hortoki inkara ram chu an enho dawn a, Lengpui lam kawng a block avangin zanriah eikhamah Hortoki lamah MPF hriatpuiin an lo haw leh a, Minister Program hi VCP pawh hrilhlawk vek niin, Hortoki-ah a din muan dawn loh avangin VCP hian MPF emaw Party emaw pawh a lo hrilh lo nghe nghe a ni,” an ti ve thung.

Congress chuan, Minister Robert Romawia Royte leh a ṭhuihruaite hi sawrkar dan bawh chhiain Tuirial bial chhungah an awmlui ngei tih finfiahna thlalak pawh an nei niin an sawi a. Hmuh an nih hun, zing dar 6 vel aṭanga chhutin October ni 29,2021 zanah pawh Tuirial bial chhungah hian an riak lut ngei tawh niin a lang, an ti a.

MNF thung chuan, Minister Robert Romawia hi Anthurium Festival-ah Khuallian niin, a tuk zing dar 3:45 khan Thimmuk Zau, Hortoki hi panin, zing dar 5:55 velah Hortoki an thleng a, chawl miah lovin an tlang nghal a ni, tiin, Election Dan hian Inthlanna biala vote nei lo awm (stay) hi a khap a, vote nei loten a khua/area hmun danga kal tura an tlan tlang hi a khap reng reng lo a ni,” an ti ve thung.